Exportación de carne bovina alcanzó récord de $us 200 millones en 2023





11/04/2024 - 16:11:49

Gracias al trabajo público privado y la lucha contra la Fiebre Aftosa, las exportaciones de casi 45.000 toneladas (t) de carne bovina alcanzaron un récord de $us 200 millones en 2023, por lo que éste se convierte en el segundo rubro más importante en cuanto a ventas externas de productos No Tradicionales, según el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). “El 2023, el sector de la carne ha pasado a ser el segundo rubro más importante de exportación dentro de las exportaciones no tradicionales, con casi 200 millones de dólares”, informó este jueves el gerente general del IBCE, Gary Rodríguez. En contacto con periodistas de La Paz, explicó que Bolivia obtuvo ese importante valor económico por la exportación de casi 45.000 toneladas de carne bovina, incluidos sus derivados, como despojos comestibles y hamburguesas. Las cifras alcanzadas en 2023 son destacables considerando que, en 2005, por ejemplo, el país apenas logró exportar alrededor de 1.000 toneladas de carne bovina por un valor de $us 2 millones. “El primer ejemplo que tenemos de un trabajo público – privado exitoso es el de la carne (..). El año pasado hemos logrado un verdadero récord gracias a la lucha contra la fiebre aftosa durante mucho tiempo”, destacó. Bolivia exporta carne bovina y derivados a los mercados de China, Rusia, Perú, Ecuador, principalmente, entre otros. En ese contexto, Rodríguez manifestó la preocupación del sector de que el comercio exterior boliviano empezó el año “con el pie izquierdo” por “situaciones inmanejables de orden externo como la caída generalizada de los precios”. Este mes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que, como efecto de los múltiples puntos de bloqueo en las carreteras del país, así como las cotizaciones más bajas de los principales productos de exportación, las exportaciones de Bolivia llegaron a $us 613 millones en enero de este año, cifra menor en $us 242 millones a la registrada en el mismo período de 2023. En tanto, las importaciones en enero llegaron a $us 784 millones, cifra menor en $us 87 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada. El déficit presentado en el Saldo Comercial en enero de 2024, se explica porque el volumen de exportaciones hacia los diferentes socios comerciales se vio afectado debido a los múltiples puntos de bloqueo en las carreteras del país, así como a las cotizaciones más bajas de los principales productos de exportación a similar período. “Esto nos preocupa, pero también nos debe animar a un trabajo sinérgico público – privado, sabiendo que tenemos ejemplos muy claros de los éxitos que se pueden obtener en el campo de la promoción de las exportaciones, pero también de la sustitución de importaciones de forma competitiva. En el primer caso para ganar dólares, en el segundo caso para ahorrar dólares”, sugirió el gerente del IBCE.