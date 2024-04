Venta del Bono BCB en dólares supera los $us 50 millones a un mes y medio de su emisión





11/04/2024 - 14:51:27

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este jueves que al 10 de este mes, es decir a un mes y medio de su emisión, la colocación del Bono BCB en dólares alcanzó a $us 53,4 millones, superando así el 50% del objetivo que se propuso. “La mayor cantidad de esta venta, $us 42,5 millones, corresponde a personas jurídicas, siendo el largo plazo (dos y tres años) el elegido por este segmento. Este monto significa un ingreso de recursos frescos desde el exterior a la economía nacional”, destacó el ente emisor en una nota de prensa. Según el reporte, en tanto que la venta a personas naturales llegó a $us 10,8 millones con preferencia a un año de plazo. En ambos casos se evidenció la confianza de la población en los instrumentos financieros que el ente emisor formula de forma habitual hacia el público en general. También se destaca que la venta del Bono BCB en dólares logró la cobertura de los nueve departamentos del país, brindando a la población y a las empresas una alternativa de inversión segura y de alta rentabilidad. La colocación del bono en La Paz registró la mayor participación (53,9%), seguida de Cochabamba (24,1%), Santa Cruz (8,5%), Tarija (4,1%), Chuquisaca (3,9%), Potosí (3,4%), Oruro (1,7%), Beni (0,2%) y Pando (0,2%). El bono fue emitido en el marco del punto 3 del denominado “Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial” firmado el 19 de febrero del presente año por el Gobierno nacional y el empresariado boliviano.