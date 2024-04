No se cumplió con su traslado: Tribunal suspende juicio de Luis Fernando Camacho hasta el 27 de mayo





11/04/2024 - 10:01:18

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz suspendió hasta el 27 de mayo el inicio del juicio del denominado “caso decretazo” en contra de Luis Fernando Camacho, debido a que el acusado no se encontraba presente. Según medios locales, este cambió se debe a la ausencia del principal acusado, Luis Fernando Camacho, recluido en la cárcel de Chonchocoro, emplazado en el municipio paceño de Viacha. Los abogados de Camacho dijeron desconocer las causas por las que el director del penal de Chonchocoro incumplió con la orden de un juez de trasladar a Camacho a Santa Cruz para la audiencia programada para las 8.30 de este jueves. Desde el Ministerio de Gobierno -en días pasados- descartaron el traslado de Camacho a la capital cruceña ante la falta de condiciones y garantías de seguridad, porque se podría generar una posible convulsión social. Ante esta situación, plantearon que el juicio sea virtual para el acusado. Según Martín Camacho, abogado del gobernador, únicamente la Procuraduría General del Estado presentó una solicitud de revocatoria de traslado, que ya había sido rechazada por el Tribunal Octavo de Sentencia, considerando que la dirección del centro penitenciario de Chonchocoro no presentó el informe requerido el 11 de marzo y notificado el 26 de marzo. En ese sentido, anuncian una demanda contra el director del penal de Chonchocoro, Marco Gonzales, por no cumplir con la orden de trasladar al gobernador cruceño, declararon a la red Uno. "En caso de que, al momento de instalarse la audiencia de juicio oral, el gobernador Luis Fernando Camacho no se encuentre presente en el salón de audiencias, como ha ordenado el Tribunal; vamos a solicitar la remisión inmediata de antecedentes ante el Ministerio Público, por la comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, además, al Comando Nacional de Policía para que se inicie la investigación penal y las correspondientes sanciones administrativas y disciplinarias", detalló.