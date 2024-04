Cinco lesiones frecuentes por el uso excesivo del celular y cómo prevenirlas





10/04/2024 - 19:32:16

Infobae.- Con la llegada del milenio, la tecnología se ha convertido en una parte indispensable de la vida humana. Los teléfonos inteligentes, en particular, se han integrado tan profundamente en la rutina diaria que apenas se puede imaginar un día sin tener uno en las manos. No obstante, detrás de la conveniencia y la conectividad que ofrecen, también hay riesgos para la salud física que a menudo pasan desapercibidos por millones de usuarios. El uso excesivo del celular puede dar lugar a diversas lesiones y trastornos que merecen atención. A continuación, destacamos cinco lesiones comunes derivadas del uso prolongado del celular y consejos de prevención. Síndrome del Pulgar El acto repetitivo de escribir mensajes de texto o deslizar la pantalla del celular puede provocar el Síndrome del Pulgar de Texting. Esta lesión se caracteriza por dolor en el pulgar y la muñeca, así como por la inflamación de los tendones. Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, esta afección se ha vuelto más común debido al aumento del uso de teléfonos inteligentes. Para prevenir este síndrome, es importante tomar descansos regulares mientras se utiliza el celular. Además, practicar ejercicios de estiramiento para las manos y los dedos puede ayudar a aliviar la tensión acumulada. Cuello de texto Es otra lesión asociada con el uso excesivo del celular. Esta condición se desarrolla cuando se mantiene la cabeza inclinada hacia adelante durante períodos prolongados mientras se mira cualquier dispositivo. Según la Clínica Mayo, esta postura puede ejercer una presión considerable sobre la columna vertebral y los músculos del cuello, lo que resulta en dolor y rigidez. Para evitar esta lesión, es crucial mantener una postura erguida al usar el celular. Levantar el dispositivo hacia la altura de los ojos puede reducir la tensión en el cuello y la espalda. También, es recomendable tomar descansos frecuentes y practicar ejercicios de estiramiento para el cuello y los hombros. Fatiga ocular Es un problema común entre aquellos que pasan largos períodos mirando pantallas digitales, incluidos los usuarios de celulares. La exposición prolongada a la luz azul emitida por estos puede causar tensión ocular, sequedad, visión borrosa e incluso dolores de cabeza. Para reducir esta afección, se pueden seguir algunas medidas simples. Por ejemplo, ajustar el brillo de la pantalla del celular a un nivel cómodo y hacer pausas breves para descansar los ojos cada 20 minutos puede ayudar a aliviar la tensión ocular. Del mismo modo, usar filtros de luz azul o gafas con lentes que bloqueen la luz azul puede ser beneficioso, especialmente antes de acostarse.

Tendinitis del manguito rotador El uso excesivo del celular también puede contribuir al desarrollo de esta afección, una lesión en los músculos y tendones que estabilizan el hombro. Constantemente sosteniendo el teléfono con el brazo extendido mientras se navega por la pantalla puede tensar estos músculos y provocar dolor e inflamación. Para prevenir la tendinitis del manguito rotador, es importante alternar los brazos al sostener el celular y evitar mantener el brazo en una posición estática durante períodos prolongados. Asimismo, practicar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para los músculos del hombro y la parte superior del cuerpo, puede ayudar a prevenir lesiones. Adicción al celular Aunque no es una lesión física en el sentido tradicional, la adicción al celular es un problema creciente que afecta la salud mental y emocional de los usuarios. Pasar demasiado tiempo en el celular puede conducir a la ansiedad, la depresión y la desconexión social. Para prevenir la adicción al celular, es importante establecer límites saludables en cuanto al tiempo de pantalla y priorizar las interacciones en persona sobre las virtuales. Junto a lo anterior, se debe dedicar tiempo a actividades fuera del celular, como el ejercicio, la lectura y el contacto con la naturaleza, lo que puede ayudar a restaurar el equilibrio en la vida digital. Adoptar hábitos saludables, como tomar descansos regulares, mantener una postura adecuada y establecer límites de tiempo en el celular, puede ayudar a prevenir lesiones y promover un estilo de vida equilibrado.