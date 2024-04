Parlamentarios chilenos gestionan un día de permiso laboral por duelo ante la muerte de mascotas





10/04/2024 - 19:14:15

Infobae.- No cabe duda que una mascota puede llegar a ser la alegría de un hogar, la compañía perfecta para una persona solitaria, el mejor amigo de un hijo único y hasta un elemento terapéutico en ciertos tratamientos de salud. Tener una mascota, aprender a cuidarla y recibir su cariño de vuelta, hace bien. Según el estudio “El Chile que viene”, realizado por Cadem el año 2022, un 87% de los chilenos aseguró que su mascota es “un miembro más de la familia” y un 67% sostuvo que sufre cuando su mascota “le pasa algo”. Atendiendo a esta realidad, parlamentarios chilenos de distintos sectores políticos presentaron un proyecto de ley que otorga un permiso laboral de un día por la muerte de una mascota. El debate se reactivó este martes en el Congreso Nacional a raíz de la muerte de “Duque”, el perro del periodista televisivo José Antonio Neme, un bulldog francés de 10 años. A través de sus redes sociales, el comunicador lamentó su pérdida e hizo un sensible llamado al mundo político a “impulsar un proyecto de ley que consagre el derecho de cualquier chileno a vivir un día de duelo por la partida de su mascota”. “Que por ley se tenga un día parar honrar su memoria y poder vivir íntimamente el dolor”, agregó el comunicador. En ese contexto, los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, junto a sus pares Pamela Jiles (IND) y Diego Schalper (RN) presentaron el proyecto denominado “Ley Duque”, que permitirá establecer un permiso laboral especial y un permiso de ausencia por un día de clases para estudiantes, en caso de la muerte de una mascota. “Cuando fallece la mascota de cualquier persona es un tremendo dolor para el alma y nosotros lo que estamos haciendo hoy día es hacernos cargo de ese dolor de las personas cuando pierden a su mascota, facilitándole un día de permiso laboral para ese duelo y para los estudiantes, para los niños que son los que más sufren con la pérdida de su mascota, la posibilidad de tener un día de ausencia justificado en los colegios”, dijo Manouchehri, según consigna una nota de Emol. Asimismo, Cicardini indicó que este proyecto “reconoce que en cada uno de los hogares de Chile, la mascota es parte de la familia y por eso creemos que cuando hoy día existen los espacios, el respeto, cuando fallece un ser querido de vivir el duelo como corresponde, cuando fallece una mascota, ese cuidador o cuidadora también tiene ese mismo derecho de vivir ese impacto emocional, de vivir ese duelo”. Aclaró que “nosotros creemos de que cuando fallece una mascota o un animal de compañía, es como perder a un hermano o a un hijo y por eso se requiere tener espacios y tiempo para vivir ese duelo y tener también el respeto que corresponde”. El ‘corazón’ de la iniciativa estipula que las personas podrán tener un día de duelo por la muerte de una mascota. En lo operativo, las dueños tendrán que inscribir a sus animales en el Registro Nacional de Mascotas. Además, se deberá realizar una modificación en el Código del Trabajo y la Ley General de Educación. Proyecto ‘durmiendo’ en el Congreso Cabe señalar que en julio de 2022, un grupo de senadores presentó un proyecto de similares características, el que actualmente ‘duerme’ en el parlamento. Este en particular busca modificar el Código del Trabajo, para establecer un permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. La iniciativa fue de los senadores Karim Bianchi, Francisco Chahuán, Sebastián Keitel y las senadoras Paulina Núñez y Claudia Pascual.