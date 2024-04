Tribunal dicta detención domiciliaria para Guillermo Parada, implicado en el caso ítems fantasmas





10/04/2024 - 19:06:19

Erbol.- El Tribunal Séptimo de Sentencia ordenó este miércoles de detención domiciliaria para Guillermo Parada Vaca, uno de los principales acusados en la creación de 800 ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La medida impuesta en la audiencia de cesación a la detención preventiva es con escolta policial la cual debe ser cumplida de 24 horas, deberá pagar también una fianza de Bs 50.000 y no concurrir a lugares nocturnos ni de expendio de bebidas alcohólicas. La fiscal Marcela Terceros cuestionó la medida asumida y anunció haber apelado para que se revoque esa determinación. De los tres jueces que resolvieron el caso, dos estuvieron de acuerdo con la detención domiciliaria y solo uno con la posición del Ministerio Público. “Pensamos de que este ciudadano (Guillermo Parada), al ser extraditado del país de Panamá, no quiso someterse a la acción de la justicia, entonces, el riesgo de fuga se mantiene latente”, aseguró. El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, calificó como “aberrante” la determinación judicial en favor de Parada y también anunció que la comuna presentará el recurso de apelación. “Es inconcebible el actuar de los funcionarios del poder judicial, de la sala que tomaron la determinación de dar medidas sustitutivas al señor (Guillermo) Parada. Esto sin haber considerado que es una persona que se fugó del país, demostró que no estaba dispuesto a someterse a la investigación y al proceso en este caso”, dijo. En diciembre de 2021 comenzó la investigación de oficio luego que la esposa de Antonio Parada, principal implicado en el caso, haya denunciado presuntas irregularidades dentro de la alcaldía cruceña donde se habrían creado al menos 800 ítems fantasmas desde 2017. Guillermo Parada habría actuado en complicidad con su hermano Antonio para la creación de estos ítems, causando una afectación económica al municipio cruceño. A fines de diciembre de 2021 fue aprehendido en la República de Panamá cuando intentaba viajar a Estado Unidos.