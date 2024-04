Lanzan el tráiler de El Guasón 2 y muchos fans se desilusionan





10/04/2024 - 18:45:30

El tráiler de 'Guasón 2: Folie À Deux' fue lanzado la noche del martes y sus fans no han tardado en mostrar su descontento en las redes ante el hecho de que la secuela protagonizada por Joker, el archienemigo de Batman, sea un musical. El largometraje, protagonizado por Joaquín Phoenix y la cantante Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, se estrenará el próximo 3 de octubre. La decisión de hacer la película en formato musical no ha sentado bien a muchos aficionados que aseguran no sentirse motivados para verla. Ya no est� solo. Guas�n 2: Folie � Deux � 3 de octubre, solo en cines y IMAX. #Guason #GuasonPelicula #Joker #JokerMovie #FilmadaParaIMAX pic.twitter.com/AI49eXpAd8 — WB Pictures Latam (@WBPicturesLatam) April 10, 2024 "El Guasón 2 se ve… bien. Le estaba dando el beneficio de la duda, pero que sea un musical no ayuda", afirma uno de los internautas. "Qué mala pinta tiene el tráiler", estima otro. "El tráiler del Guasón no es para mí. En cuanto a cinematografía e historia, es increíble. Pero no voy a sentarme dos horas a ver a gente cantar, lo siento", se lee en otro comentario. Sin embargo, otros muchos aseguran que, pese a tratarse de un musical, están dispuestos a ver la película.