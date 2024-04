Evismo afirma que subsanará observaciones del TSE y no consensuará con arcistas





10/04/2024 - 17:59:33

Erbol.- El ala “evista” aseguró este miércoles que subsanará las observaciones que realizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la convocatoria a Congreso del MAS en el Chapare, pero además recalcó que no consensuará con las organizaciones del ala “arcista” porque las considera “truchas”. El TSE observó que la convocatoria a Congreso debería realizarse en consenso con las organizaciones sociales matrices. El ala “arcista” asegura tener a las organizaciones legítimas, pero el “evismo” sostiene que el reconocimiento de los sectores sociales es un tema interno del Instrumento Político y no tiene otra regulación. El delegado del MAS ante el TSE, que es parte del ala “evista”, Diego Jiménez, señaló que las organizaciones “arcistas” no son legítimas, porque sus dirigencias se eligieron en medio de irregularidades y represión policial. Jiménez aseguró que la convocatoria para el Congreso del Chapare se ha consensuado con organizaciones legitimas, mencionó por ejemplo al dirigente Ponciano Santos, por lo cual esa observación debe darse por subsanada. Acotó que en un amparo presentado por los propios “arcistas”, la Sala Constitucional I determinó que tampoco puede definir cuál organización es la legítima, sino es un tema interno del MAS. En otra observación, el TSE señaló que la convocatoria sólo tenía ocho firmas de 14 integrantes de la Dirección Nacional, pero el “evismo” respondió que, según el Estatuto, sólo basta con la firma del presidente del Instrumento, en este caso Evo Morales. En una tercera observación de que no se publicó en medios la convocatoria, Jiménez consideró que el TSE se apresuró porque la ley electoral señala que la publicación debe hacerse hasta 15 días antes del acto que se va a supervisar. El congreso convocado por el ala “evista” está previsto para el 10 de junio en el estadio de Villa Tunari, sin embargo, la supervisión del TSE depende de que se subsanen las observaciones. Jiménez recalcó que el TSE no le puede obligar al MAS con qué organización matriz va a coordinar la convocatoria al Congreso. Insistió en que los dirigentes “arcistas” no son legítimos. “No aceptamos esta observación que está pretendiendo el Tribunal Electoral forzarnos a negociar con gente que no es ni dirigentes legítimos, ni militantes del MAS”, finalizó. De parte del “arcismo”, las organizaciones afines al Gobierno insisten en que tienen la representación legítima y esperan que el TSE dé luz verde al Congreso que convocaron para realizarse en mayo en El Alto.