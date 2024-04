YPFB suspenderá contrato con transportadoras de combustible que enviaron sin autorización cisternas a Paraguay





10/04/2024 - 17:31:42

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suspenderá contrato con las empresas transportadoras de combustible que enviaron cisternas a Paraguay por su cuenta y porque en el lugar no ofrecen las condiciones laborales adecuadas a sus chóferes. “Nosotros vamos a aplicar el contrato que tenemos con las empresas y se va a proceder a suspender a estas. Sean uno, sean cinco, sean dos personas o sea ninguna, las condiciones en que se encuentran estas personas en Paraguay no son las adecuadas”, dijo el director de Comercialización e Importaciones de YPFB, Ariel Montaño, en contacto con Bolivia Tv. Agregó que una comisión de la estatal petrolera partió el martes desde Santa Cruz hacia Paraguay para verificar las condiciones laborales de los chóferes de cisternas con matrícula boliviana que esperan el carguío de combustible en ese país. En medios de comunicación se informó que cinco chóferes de camión cisterna con matrícula boliviana fallecieron cuando aguardaba su turno para cargar combustible; sin embargo, esta comisión identificó que dos conductores de la empresa Petrobel e Hidrovargas perdieron la vida. “Estamos hoy por hoy allá en sitio y sólo hemos identificado dos personas fallecidas, obviamente hay información preliminar, seguramente en el curso del día o mañana tendremos un informe oficial al respecto, pero también nos preocupa este tema del manejo de la información”, dijo. Reiteró que las cisternas con matrícula boliviana varadas en Paraguay a la espera de carga de combustible fueron enviadas por cuenta de empresas privadas de transporte, “sin la autorización de YPFB, ni nómina”. Ante este tipo de situaciones, dijo que el contrato con la empresa transportadora de combustible establece sanciones “y la sanción más fuerte es la rescisión de contrato con la estatal petrolera”. Recordó que YPFB tiene alrededor de 2.400 cisternas contratadas para el servicio del transporte de combustibles que se importan desde Chile, Perú, Argentina y Paraguay. Y generalmente lo que hace, dependiendo el contexto de los precios internacionales, “es priorizar un punto sobre otro durante determinados momentos”. “Lo que ha sucedido estas últimas semanas es que se ha priorizado el carguío de cisternas en Chile y en Perú por sobre Paraguay por un simple hecho de costo beneficio para el Estado”, explicó. “Nosotros les pagamos por litro transportado; entonces, ellos (las empresas transportadoras) prefieren enviar las unidades a destino, a planta, esperando que nosotros reactivemos ese punto de importación para ser los primeros en cargar, pero no es lo adecuado”, agregó.