Starlink tiene miles de cámaras instaladas en el espacio: Han grabado el eclipse





10/04/2024 - 15:18:42

Xataka.- Hay 6.000 satélites Starlink en la órbita baja terrestre y, cada semana, SpaceX lanza dos o cuatro docenas más. Empezamos a estar acostumbrados a verlos en fila india en el cielo nocturno, pero no es habitual ver un vídeo de la Tierra desde la perspectiva de los satélites. Con ocasión del eclipse solar que atravesó el continente norteamericano, el perfil oficial de Starlink y Elon Musk publicaron en X un vídeo de la sombra de la Luna proyectada sobre nuestro planeta. Fue grabado desde un satélite Starlink que pasaba por la trayectoria del eclipse a unos 500 kilómetros de altitud. Muchas de las reacciones a la publicación fueron de sorpresa: "¿Soy el único que no sabía que los satélites Starlink tienen cámaras?" (@ElectricTo11). "Espera, ¿los Starlink ahora tiene cámaras?" (@Cardoso). "El Gran Hermano está observando" (@Jimmy_Jaws). "Esto básicamente confirma que Starlink tiene ojos en toda la Tierra" (@RyderRadke). Por qué tienen cámaras los satélites Starlink La primera vez que vimos un vídeo desde un satélite Starlink fue en 2022, cuando Elon Musk compartió una grabación del despliegue de un lote de Starlink desde uno de los satélites. La imagen está muy pixelada, pero se aprecian varios satélites, la segunda etapa del cohete Falcon 9 volviendo disparada a la atmósfera y la Tierra curvada de fondo en su esplendor. Aunque no está confirmado que todos los satélites Starlink tengan cámaras capaces de emitir una señal de vídeo en directo como estos en particular, todos los Starlink modernos tienen sensores ópticos, empezando por los enlaces láser que les permiten comunicarse entre ellos. Además, necesitan un par de cámaras apuntando a las estrellas para navegar por la órbita.



Pero no es descabellado pensar que todos los Starlink tiene también cámaras de ingeniería apuntando a sus paneles solares, como el del vídeo del eclipse, para inspeccionar visualmente el satélite en caso de problemas. Una cámara podría ser útil para inspeccionar un panel atascado o el impacto de un micrometeoro o un trozo de basura espacial. No significa que todos los satélites Starlink tengan cámaras capaces de observar la Tierra en alta resolución y emitir su señal en directo a través de su conexión de banda ancha, pero no hay nada que impida a SpaceX hacer esto, más allá de la masa adicional en el satélite. Recordemos que el otro trabajo de SpaceX para el gobierno de Estados Unidos es montar la red de satélites espía más avanzada del mundo: la red Starshield de la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) basada en la misma tecnología que los satélites Starlink.