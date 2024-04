¿Samadhi Zendejas culpable de la ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez?





10/04/2024 - 14:33:51

People.- “Esta vez es definitivo”, así fue como una fuente cercana al actor William Levy definió la separación de Elizabeth Gutiérrez y el actor cubano. Por su parte, en una entrevista con Hola USA, Gutiérrez aseguró que se entregó por completo. “Siempre aposté por mi relación”, dijo Gutiérrez, de 45 años, entre lágrimas. “Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida”. Ni Levy ni Gutiérrez revelaron las razones que los llevaron al fin de la relación; sin embargo rumores apuntan a que hay una tercera en discordia. De hecho, tras la publicación de un video de Samadhi Zendejas junto a Levy, algunos aseguraron que el protagonista de Montecristo mantenía una relación amorosa con la artista mexicana. “No está con Samadhi”, dijo una fuente allegada a Levy a People en Español. “No tiene una relación”, y agregó. “Desde que se terminó la novela no se ven”. La relación de Levy y Gutiérrez duró más de dos décadas y siempre tuvo altas y bajas. Los actores se conocieron en el 2002 mientras concursaban en el reality show Protagonistas de telenovela. En el 2006 nació su hijo, Christopher, y cuatro años después dieron la bienvenida a su hija, Kailey. A finales del año pasado derrocharon amor en un viaje a España y celebraron en familia la Navidad, mostrándose más enamorados que nunca al dar la bienvenida al 2024 juntos. “Como siempre apostaba y quería mostrarnos como éramos, porque como esos momentos vivimos muchos durante los 20 años que estuvimos juntos”, añadió Gutierrez a la publicación. "Actualmente no estamos juntos”, afirmó. Su historia de amor acaparó titulares por supuestas infidelidades de William Levy con coprotagonistas como Maite Perroni, Jacky Bracamontes y Ximena Navarrete, que él ha negado siempre.