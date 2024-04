Pepe Aguilar recuerda cuando se distanció de sus padres: Me arrepiento







10/04/2024 - 13:53:01



Hola!.- Como dinastía, los Aguilar son una familia sin igual. La herencia musical y cultural de don Antonio Aguilar y doña Flor Silvestre continúan presentes en la actualidad gracias a las nuevas generaciones.

A través de su trabajo, Pepe Aguilar, se ha encargado de mantener vivo el legado de sus padres a través de proyectos como Jaripeo sin fronteras o Jaripeo hasta los huesos, espectáculos con los que lleva el amor a México a otras latitudes. Aunque el cantante siempre se mostró cercano a sus padres, sorprendió al recordar en el podcast de Pedro Prieto, Auténtico, la época en la que decidió distanciarse de ellos.

Por primera ocasión, Pepe Aguilar compartió la razón detrás de la decisión de alejarse de ellos: “Te platico algo que nunca le he platicado a nadie: en un momento de mi vida, le tenía tanto miedo a que se murieran mis padres -todavía los dos vivían- que, físicamente, me retiré, consciente, dije: ‘Necesito empezarme a retirar, estoy muy codependiente de ellos, los amo demasiado, no voy a aguantar que se vayan, les voy a dejar de hablar’. No tienes idea como me arrepiento de, como un año, hablarles mucho menos”, contó el intérprete de Miedo.



En un acto de amor, Pepe tomó dicha decisión de la que pronto se arrepintió: “Después dije: ‘¿Qué estoy haciendo?, si me duele, que me duela, tengo el privilegio de tenerlos, voy a hacer lo mejor posible para poder estar en comunicación con ellos’”. A pesar de que el alejamiento fue por miedo a perderlos, reconoció que a lo largo de su vida, sí enfrentó diferencias con ellos: “Tuve problemas con mis papás, como cualquier persona, también me fui de casa, mi papá, en determinado momento, fue el enemigo. Lo que menos quería era su orden, su cuadratura y su seriedad, pero luego te das cuenta de que son etapas”.

Aunque enfrentaron retos juntos, Pepe reconoce que la mayor parte del tiempo tuvieron una relación excepcional: “Yo tuve la suerte de llevarme bien con mis papás y eso no es pecado, está chido”. Ahora que sus padres ya no están, el intérprete asegura que siguen muy presentes en su vida: “Yo los siento, les rezo, les pido, me encomiendo a ellos. Me costó mucho trabajo llegar a ese rollo, porque era muy rebelde con la religión, pero ahorita, estoy regresando a eso de ser súper místico y rezar, porque te tienes que poner en manos de algo más grande que tú, si no, te lleva la fregada, tú no puedes solo”, explicó.



Más presentes que nunca

Más sincero que nunca, el cantante reconoció que no hay día que no los recuerde: “Siempre extraño a mis padres, tengo 55 años y les lloro todavía. No sabes lo que daría por estar cinco minutos con mis papás, lo dice todo el mundo, pero no me quedé con nada, la verdad es que hablamos mucho y no hay ningún pendiente, pero siempre te harán falta”, comentó visiblemente emocionado. A pesar de no tenerlos físicamente, sabe que siguen presentes en él: “Mi madre murió hace 3 años, mi padre murió hace 14. No hay manera que te separen de tus papás y cuando mueren más. Para empezar, biológicamente, el ADN de los dos lo traes tú, no hay manera de que te lo quites. La educación, los valores, las ideas, hasta la forma de hablar, de reírte, lo traes, aunque no quieres”, añadió.