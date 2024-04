INRA reclama 28.359 hectáreas como tierras fiscales de las 34.013 que le reconoció el Tribunal Constitucional a la familia Marinkovic





10/04/2024 - 09:03:32

La Paz, 09 de abril de 2024 (ABI). – Con respaldo de informes técnicos y jurídicos, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, afirmó que la familia del exministro Branko Marinkovic solo tiene derecho a 5.654 hectáreas de los predios “Laguna Corazón”, ubicada en la reserva forestal de Guarayos, y en Tierras Bajas del Norte, en la Chiquitania, por lo que las restantes 28.359 hectáreas son tierras ficales y corresponden al Estado. Núñez cuestionó la determinación de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) René Espada y Gonzalo Hurtado de anular la resolución emitida por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz y la sentencia del Tribunal Agroambiental, lo que terminó por consolidar el derecho propietario de la familia Marinkovic sobre más de 33.000 hectáreas. No obstante, “esta sentencia pretende que el Estado pueda consolidar una cantidad total de 34.013 hectáreas (a la familia Marinkovic, pero) no corresponde en derecho, el INRA ha revisado todos los expedientes desde el punto de vista técnico jurídico, lo que sí en el reencauzamiento del proceso (de saneamiento) le correspondería que sumados los dos predios no debería llegar a 5.654 hectáreas, lo que es en derecho”, afirmó y explicó que “28.359 hectáreas son tierras fiscales y corresponde al Estado y a todos los bolivianas y bolivianos”. De acuerdo con la autoridad, la posesión de estas tierras está en disputa desde la década de los años 90. En el caso del predio “Laguna Corazón”, el proceso de saneamiento se inició el 2000, pero por “chicanas jurídicas” promovidas por la defensa de la familia Marinkovic no concluyó. Cuando Marinkovic era ministro en el gobierno de facto de Jeanine Áñez, obtuvo del INRA una resolución de conclusión del proceso de saneamiento que le otorgaba la propiedad, pero esta fue demandada en el Tribunal Agroambiental que dio la razón al Viceministerio de Tierras. “En el caso de Laguna Corazón, por ejemplo, no le corresponde a la familia Marinkovic las 12.480 hectáreas sobre la que indican tener cierto derecho”, afirmó Núñez. De acuerdo con la autoridad, sobre “Laguna Corazón” se ha encontrado expedientes que evidencian que a la familia Marinkovic sí le corresponde “654 hectáreas, eso corresponde en derecho a la familia y el INRA ha declarado 11.826 tierras del Estado, son tierras fiscales”. “En el predio Tierras Bajas del Norte no le corresponde en derecho a esta familia las 21.533 hectáreas porque revisados los expedientes tenían vicios de nulidad absoluta de eso predios”, argumentó. En ese sentido, precisó que de esa propiedad a la familia del empresario le corresponde solo 5.000 hectáreas, mientras que las restantes 16.533 son del Estado.