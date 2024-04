Ante los rumores de separación, la nueva novia de Cristian Castro rompe el silencio





09/04/2024 - 20:17:39

En días pasados, Cristian Castro acaparó titulares con una nueva noticia. A poco tiempo de su ruptura sentimental con Mariela Sánchez, el cantante tomó la decisión de darse otra oportunidad en el amor, esta vez junto a una chica de nombre Ingrid Wagner, una mujer argentina a la que presentó a través de sus redes sociales. En medio del revuelo que provocó este inesperado anuncio, surgieron algunos rumores sobre la relación, asegurando que el noviazgo del intérprete había llegado a su fin en menos tiempo del esperado. Ante esto, ha sido la misma Ingrid quien quiso despejar toda incertidumbre, revelando si es cierto o no que lo suyo con Cristian ha terminado. Ante la fuerza que comenzaron a tomar las especulaciones, Ingrid rompió el silencio a través de algunos mensajes enviados por ella a Teleshow, de Infobae, publicación que ha reproducido de manera textual lo dicho por la también abogada, quien ha desmentido que su noviazgo con Cristian haya terminado. “Eso es mentira. Todo mentira y una falta de respeto absoluta a Cristian…”, expresó, según el medio, en una serie de mensajes que hizo llegar a la redacción vía WhastsApp. Cabe destacar que las versiones de la supuesta separación comenzaron a circular recientemente en medios argentinos, información que tomó fuerza con el paso de los días. Aunado a eso, también está el misterioso mensaje con el que el cantante sorprendió a sus seguidores en redes, quienes han tratado de descifrar lo escrito por él. “Lo que la vida te va enseñando, una y otra vez, es a valorar a quien ya no puedes tener. No te descuides, pon todo tu respeto y todo tu ser en un sólo presente y en una sola persona para siempre”, escribió el también hijo de Verónica Castro.

A propósito de los rumores, Ingrid también quiso hablar de lo bien que va todo en su noviazgo con Cristian, quien ha tratado de ser muy discreto sobre lo que acontece en su vida amorosa. Sin embargo, Ingrid ha querido echar por tierra todo lo que se dice, luego de que ambos posaran muy románticos durante una cena en Londres. “Estamos súper bien. Solo que regresé de Londres porque tenía que venir a casa. Tengo cinco hijos, trabajo, etcétera”, contó sobre el repentino cambio de planes que hizo al finalizar su viaje con Cristian por Europa. “Ahora vuelvo a viajar y lo acompaño a su show de México”, aseguró.

Cristian Castro©@Cristiancastro Los amores fallidos de Cristian Castro El historial amoroso de Cristian Castro es un tema que ha despertado la atención entre la prensa y los fans que siguen de cerca su carrera. Recordemos que en 2003 tomó la decisión de casarse con Gabriela Bó, una chica paraguaya con la que solo duró 10 meses. Posteriormente, en 2007, el cantante contrajo matrimonio con Valeria Liberman, madre de sus dos hijos; Simone y Mikhail Zaratustra. Esta relación duró tan solo tres años y la ruptura acaparó toda la atención mediática. Posteriormente mantuvo un noviazgo con la argentina Bibiana Panozzo y tiempo después con la colombiana Paola Eraso, con la que tuvo a su tercera hija, Rafaela. Pero no dodo terminó ahí, pues tras esos rompimientos, Cristian tomó la decisión de volver a casarse y fue en 2017 cuando le dio el “sí, acepto” a la violinista Carol Victoria Urbán, con la que duró tan solo 28 días de casado. La modelo Florencia Arias y la argentina Mariela Sánchez fueron también parte de la vida del cantante, quien ahora se da otra oportunidad con Ingrid Wagner.