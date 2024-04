William Levy y Elizabeth Gutiérrez se separaron después de 20 años de relación





William Levy y Elizabeth Gutiérrez están separados y ya no viven en la misma casa tras más de dos décadas de relación, aseguró a People en Español una fuente cercana al actor cubano. “Esta vez es definitivo”, dijo la fuente, quien aseguró que la actriz mexicana no reside ya en el hogar de la pareja en el sur de la Florida, en la que vivían con sus dos hijos: Christopher, de 18 años; y Kailey, de 14. Según explicó, Levy dio por terminada la relación después de que Gutiérrez dejara de vivir en la casa familiar ubicada en una zona exclusiva del condado de Broward. “[Elizabeth] vive en un apartamento con la niña”, contó la fuente. “El niño [Christopher está] con su papá, él dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.

Desde entonces, el protagonista de telenovelas como Vuelve a mí y Montecristo está dedicado cien por ciento a su hijo. “Él está haciendo de papá y mamá, se levanta, hace su desayuno, lo cuida, hace todo”, dijo la fuente. “A la niña la ha visto, aunque ella vive con su mamá”. De hecho, desde hace más de cuatro semanas, Gutiérrez ha compartido diversas imágenes y videos en sus redes sociales en un apartamento, en donde se la ha visto posar contenta. “Sólo una chica... ¡dando lo mejor de sí!”, escribió en una de sus publicaciones la también presentadora, que está como conductora invitada en Despierta América (Univision).