Christian Nodal estrena look sin tatuajes y lo comparan con Johnny Depp





09/04/2024 - 20:07:19

¿ Christian Nodal logró quitarse los tatuajes de su cara, es filtro o está maquillado? Este martes, el cantante sorprendió a sus más de 10 millones seguidores en Instagram al compartir una serie de imágenes con un radical cambio de look. Todo apunta a que el intérprete de Ya no somos ni seremos dejó atrás el estilo regional mexicano para adoptar uno más formal (al menos por ahora). En las fotos lleva traje sastre y corbata y existe una clara ausencia: la de su característico bigote. Optó por un peinado estilizado, sin sus tradicionales rizos, y borró los tatuajes de su cara y manos. Aunque esta imagen fue recibida de una manera positiva por sus fans, quienes han resaltado que se ve elegante y maduro, otros opinan que se parece mucho al actor estadounidense Johnny Depp, pero hubo queines fueron más allá al asegurar que es el doble de Henry Cavill y hasta de Luis Miguel.

“Si alguien te dice que yo me volví un ca**… Diles que un kbron y medio”, escribió Nodal al pie del carrusel de imágenes de entre las que sobresalen otras bajo un estilo rockero con un atuendo de cuero y con tatuajes en las manos. Hace unos meses, Christian Nodal declaró que había iniciado un procedimiento estético para eliminar sus tatuajes porque quería que su hija lo conociera con "una cara limpia”; sin embargo, las comparaciones con recientes imágenes en su perfil oficial lo muestran igual, por lo que se cree que su "nuevo look" pudiera ser obra del Photoshop o del maquillaje. Apenas el domingo pasado, en una foto que compartió en sus Stories al lado de Cazzu, se le veía como siempre, sólo que ya sin bigote. Todo esto parece apuntar a que su nueva imagen solamente apunta a la grabación del video de un nuevo tema.

A partir de su relación sentimental con la cantante argentina Cazzu, mamá de su hija Inti, el astro de la música parece vivir un nuevo capítulo en su vida personal y artística. El originario de Caborca, Sonora se ha convertido en uno de los cantantes más escuchados del momento dentro del regional mexicano. Actualmente, cuenta con más de 24 millones de oyentes mensuales; además, canciones como Botella tras Botella han llegado a rebasar los 600 millones de reproducciones en plataformas, o La Intención, que ocupó el puesto número uno en la lista de Billboard Regional Mexicano Airplay.