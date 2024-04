Viuda de Patrick Swayze recuerda los últimos días del actor antes de morir





09/04/2024 - 19:51:41

Hace 15 años, Patrick Swayze murió tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2008, mientras trabajaba en la serie televisiva The Beast. El actor, bailarín y cantante estadounidense que sobresalió en el cine de Hollywood por su rol estelar en películas como El duro, Ghost: la sombra del amor y Point Break, entre otras, tenía 57 años. El cáncer de páncreas que se le había detectado, se encontraba en fase IV. Con sólo un 5 por ciento de posibilidades para sobrevivir, Swayze fue sometido a una cirugía de emergencia luego de que la enfermedad se le había extendido al estómago, por lo que parte de éste le fue extirpado. Pero ahí no quedó todo, los especialistas le practicaron más estudios y notaron que el hígado también estaba invadido, por lo que él decidió despedirse de sus seres queridos. Hoy, su viuda Lisa Niemi Swayze lo recordó al hablar de cómo fueron sus últimos días antes de morir. A través del podcast de Amy Robach y T.J. Holmes, Lisa platicó que el diagnóstico de cáncer de páncreas llegó como un golpe devastador para ambos. “Cuando se enteró por primera vez de que tenía cáncer de páncreas, se volvió hacia mí y dijo: ‘Soy un hombre muerto’”, recordó. Ante la noticia, Lisa contactó a su cuñada, quien es oncóloga, a fin de hallar a tiempo las opciones de un tratamiento. “Nos mantuvimos muy positivos con todo, pero te digo una cosa, era como vivir en una completa pesadilla las 24 horas al día, 7 días a la semana”. Compartió que en alguna ocasión, cuando estuvieron en su rancho de Nuevo México, iban caminando y era un día precioso: “Él me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: ‘Quiero vivir’”, pero el destino le quitó esa oportunidad casi un año después de ser diagnosticado. Cinco años después, Lisa se volvió a casar y fue severamente criticada por buscar salir adelante con su vida personal tras la muerte de Patrick. “Sí, recibí muchas críticas. Fue como de ‘¿Cómo te atreves?’ Hay algunos fanáticos de Patrick bastante acérrimos que piensan que soy malvada o simplemente no les gusta porque estaba casada con él”, comentó. Pese a los comentarios negativos, ella defendió su derecho a encontrar el amor otra vez y vivir plena independientemente de las opiniones.

“La vida es demasiado corta para no encontrar el amor y es demasiado larga para estar solo”, declaró Swayze alguna vez y Lisa dijo: “También sabía que a veces podía ser difícil, pero te diré una cosa, la mayoría de la gente que lo rodeaba nunca vio ese lado difícil y lo adoraban absolutamente”.