Arce dice que entrega obras pese al boicot interno de legisladores doble cara





09/04/2024 - 19:37:10

El Gobierno nacional encara obras de desarrollo en diferentes regiones de Bolivia a pesar de que no se dispone del “dinero de antes” y el boicot interno de legisladores “doble cara” que no aprueban créditos externos, afirmó el presidente Luis Arce. La postura la expresó en el municipio tarijeño de Yunchará, donde entregó un paquete de obras por más de Bs 16 millones. “Estamos haciendo todos los esfuerzos, como ustedes pueden ver, no tenemos la plata de antes, pero venimos a entregar obras a Yunchará, un municipio que no estuvo atendido anteriormente como hoy. Estamos haciendo las obras que se requieren con el esfuerzo del Gobierno nacional pese a todo, pese al problema internacional que mencionaba, pese a los boicots internos que nos hacen”, afirmó. Es más, denunció que muchos asambleístas tarijeños se oponen en la Asamblea Legislativa Plurinacional a la aprobación de créditos que se solicitan para obras destinadas al pueblo. “Lamentamos esas actitudes, porque la plata no es para el presidente, la plata no es para nuestro vicepresidente, no es para nuestro alcalde, para nuestra alcaldesa, la plata es para hacer obras destinadas al pueblo boliviano. Lamentamos esas actitudes, doble cara, una cosa vienen a decir acá y otra es la que hacen en la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando tienen que aprobar los créditos”, denunció. De acuerdo con datos oficiales, en la Cámara de Senadores están pendientes de aprobación proyectos de ley por créditos que superan los $us 700 millones para obras en beneficio de los bolivianos. Entre los proyectos de ley están el contrato de préstamo NOS. 5801/OC-BO y 5802/KI-BO para el “Programa de Electrificación Rural III” por un monto de hasta $us 200.000.000 y el convenio de préstamo 9611-BO para el proyecto “mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III” por $us 125.000.000, entre otros. Arce consideró que las autoridades electas deben responder a sus electores, como lo hacen los dirigentes de las organizaciones sociales con sus bases. “Trabajamos para cumplir el mandato del pueblo, el pueblo dijo en octubre de 2020 queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo, y aquí esta su gobierno entregando obras en Yunchará”, afirmó.