Senado devuelve a Diputados proyecto de 19 contratos mineros, espera su tratamiento en sesión de Asamblea





09/04/2024 - 19:05:33

Con el argumento de que venció el plazo de 90 días para su tratamiento, la Cámara de Senadores determinó por mayoría absoluta devolver a la Cámara de Diputados el proyecto de ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos mineros, para que su tratamiento pase a sesión de la Asamblea Legislativa. La decisión fue adoptada con la aprobación de una resolución camaral propuesta por la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana Cecilia Requena. Tanto la dispensación de trámite como la aprobación del proyecto de resolución fue respaldada por los senadores “evistas” y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), pese al rechazo de las senadoras del MAS, Ana María del Castillo y María Nacif, quienes exigieron considerar el proyecto en el pleno o remitirlo a la Comisión de Economía. Sin embargo, 19 senadores determinaron avalar la resolución camaral que refiere: “Tomando en cuenta que la reposición del proyecto de ley fue el 15 de noviembre de 2023 y el cómputo inicia el 16 de noviembre de 2023, el plazo de 90 días se cumplió el pasado 27 de marzo de 2024, encontrándose la Cámara revisora fuera de plazo para su tratamiento legislativo dispuesto por la ley especial”. “Por tanto, la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones y establecidas por la Constitución Política del Estado y en aplicación de los artículos 34 y 163 de su reglamento general, resuelve: remitir a la Cámara de origen el proyecto de Ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera – AJAM con Cooperativas Mineras al no dar cumplimiento al plazo establecido por el articulo 132 parágrafo segundo de la Ley Minera”. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados la madrugada del 4 de abril, y remitida al Senado para su revisión. Como justificativo, la senadora Requena advirtió que si se trata el proyecto de ley este sería anulado y los senadores procesados. La postura fue secundada por la senadora “evista” Patricia Arce. “Si aprobamos esto será nulo. Agradezcan a (al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez) que lo va a devolver”, alegó Arce en la sesión que fue seguida por los dirigentes de las cooperativas mineras. No obstante, la senadora del MAS Ana María Castillo cuestionó que por un “error administrativo” el Senado no quiera tratar el proyecto de ley o remitirlo a la Comisión de Economía. Advirtió que con la determinación de devolver a Diputados solo se pretende postergar el tratamiento para, además, generar molestia en las cooperativas y seguir con sus “intenciones de convulsionar”. “Aquí están los compañeros mineros, ahora que les digamos que no vamos a tratar su ley compañeros porque Diputados ha vencido con un día de plazo, o porque no han entregado en plazo. El error administrativo, ya sea en la Cámara de Diputados o de Senadores, ¿tienen que pagar ellos? Yo veo una mala intención y de verdad me apena, yo siento que se quiere paralizar los contratos mineros a fin de causar molestia del sector, pero ni siquiera contra Diputados y el Senado, sino contra el Gobierno”, denunció. En su descargo, Rodríguez dijo que “nadie tiene la intención de perjudicar a nadie”. Añadió que la devolución a Diputados no significa que la norma se va a “quedar congelada”, sino que se buscará una reunión con el presidente de Diputados, Israel Huaytari, para que se defina dónde se la va a tratar. “Tal vez por estar fuera de plazo (la norma) va a ser rechazada (en esta sesión) y eso va a perjudicar, más bien devolver de manera responsable. Con el presidente de Diputados me reuniré para que en Asamblea entre esta y la próxima semana tratarlo, porque se ha visto los cooperativistas cumplieron con todo, no tiene ningún inconveniente en el tema de los trámites”, aseguró. “Tenemos que ver si Diputados trata o en todo caso nos ponemos de acuerdo que vayamos a aprobar en la Asamblea, en el tiempo menos posible. Si es posible entre esta o la próxima semana porque esto que se vaya 30 días, 60 días, otros 90 días, va a ser realmente un perjuicio para los compañeros cooperativistas”, insistió.