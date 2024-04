Una lujosa propiedad en Miami Beach fue vendida por más de USD 132 millones





09/04/2024 - 18:54:25

Infobae.- En el mercado inmobiliario de lujo de Florida, una trascendental venta se destaca en Miami Beach, estableciendo un nuevo estándar en el sector. Una prominente propiedad ubicada en La Gorce Island, caracterizada por su imponente frente marítimo en la Bahía de Biscayne, ha sido colocada bajo contrato para ser dividida entre dos compradores en una transacción que supera los USD 132 millones. Este movimiento financiero no solo captura la esencia del mercado de lujo, sino que también marca un hito en comparación con ventas anteriores en la región. Según información revelada a WSJ, esta propiedad de casi 1.214 hectáreas (3 acres) había sido ofertada inicialmente por USD 170 millones, pero su precio fue modificado a USD 132 millones al volver a entrar al mercado este año, después de una pausa en su oferta. Compuesta por cuatro lotes individuales, cada uno dotado de un muelle privado, esta finca había sido segmentada en ofertas individuales que variaban desde los USD 23 millones hasta los USD 51 millones por lote.

El desglose de la venta indica que tres de estas áreas, dos de ellas con construcciones consideradas para demolición y una más presentando un parque privado, han sido adquiridas por un solo comprador. La parcela restante, caracterizada por tener una edificación de mayor envergadura, ha sido destinada a otro comprador. Este acuerdo redistribuye efectivamente la propiedad que pertenecía anteriormente al Dr. M. Lee Pearce, un reconocido médico y filántropo, que hizo de la isla su hogar por décadas hasta su fallecimiento en 2017. La adquisición de la propiedad por parte del Dr. Pearce en la década de 1980 representó una inversión aproximada de USD 3.1 millones. Durante su posesión, llevó a cabo diversas modificaciones, entre ellas, la conversión de un garaje independiente en una cava de vinos con capacidad para 5,000 botellas y la demolición de una vivienda existente para la creación de un parque. Además, instaló un teatro privado, acentuando el carácter único y lujoso de la propiedad.

Chuck Douglas, quien fue presidente de la Fundación Dr. M. Lee Pearce, comunicó en 2022 que los ingresos generados por esta venta serían destinados a la fundación, la cual tiene como objetivos primordiales el apoyo a la investigación médica y la promoción de la música clásica. Esta contribución subraya no solo el valor financiero de la transacción, sino también su impacto benéfico en campos de significativa relevancia social y cultural. Este acuerdo inmobiliario resalta en un contexto donde el sur de Florida ha sido escenario de múltiples transacciones de gran envergadura. Ejemplos de ello incluyen la reciente negociación de Tarpon Island, una isla privada en Palm Beach y un ático en la Colección Privada de Shore Club en Miami Beach, ambos alcanzando cifras superiores a los USD 120 millones. Estas transacciones no solo demuestran el dinamismo del mercado de lujo en la región, sino también el atractivo continuado de Florida como destino predilecto para inversionistas de alto poder adquisitivo. La venta de la propiedad en La Gorce Island refleja un nuevo hito para el mercado inmobiliario de lujo en Miami Beach, estableciendo precedentes en términos de valoración y destacando el interés constante por propiedades de alto perfil en Florida. A medida que el mercado continúa evolucionando, este acuerdo seguramente será referenciado como un punto de inflexión en la narrativa de bienes raíces de lujo en la región.