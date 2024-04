Nicolás Maduro insiste con SuperBigote para promocionar su campaña electoral contra la gente de los apellidos





09/04/2024 - 13:50:29

Infobae.- El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un nuevo episodio de “SuperBigote”, la caricatura en la que se presenta como un superhéroe, con vistas a las elecciones del próximo 28 de julio. “Este es un nuevo episodio de ‘SuperBigote’. Vamos rumbo a la victoria el 28 de julio, unidos. El candidato eres tú, es el hombre y la mujer de a pie, es el pueblo venezolano. ¡La esperanza está en la calle!”, manifestó Maduro en su cuenta de X, antes Twitter, al tiempo que posteó el episodio de un minuto y 15 segundos de duración.

“Gracias pueblo. Cada uno de ustedes me ha acompañado en estos años de crecimiento y victoria. Jamás los dejaré solos a ustedes. Aquí no vamos a dejar que venga esta gente de los apellidos porque cuando han ganado ellos pierde el pueblo”, dice el personaje que representa a Maduro en la caricatura. Luego de las palabras del “superhéroe”, aparece una joven que manifiesta: “Maduro, creemos en ti”. Ante ello, Maduro responde con una imagen suya en la mano: “Yo estoy aquí por ustedes. Yo no soy el candidato, el candidato es cada uno de ustedes y vamos a seguir construyendo la prosperidad, la igualdad y la felicidad del pueblo venezolano”. “Maduro, tienes mi apoyo y el de toda Venezuela”, le dice otra persona; y “SuperBigote” contesta: “Este 28 de julio vamos a volver a ganar porque para nosotros, cuando inicie la campaña electoral, será una fiesta de alegría y felicidad”.

Por su parte, un joven sostiene en la caricatura: “Yo apuesto por Nicolás”. “La esperanza está en la calle y todo el pueblo venezolano espera la cita electoral porque somos defensores de la democracia. Esto es por Venezuela”, conluye “SuperBigote” en el spot. En diciembre de 2021, el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el cual se financia con los recursos de todos los venezolanos, comenzó a transmitir fragmentos de un vergonzoso dibujo animado al que han titulado como “SuperBigote”, en el que presentan a Maduro como una mala copia de Superman, el cual “combate al imperialismo norteamericano”. En la caricatura, que parece más bien una suerte de burla a la dramática realidad que atraviesan los venezolanos dentro y fuera del país, mostraron en su momento una escena en la que, en medio de una operación en un centro médico, se va la luz interrumpiendo la cirugía. Es en ese momento cuando el personaje muy poco original, aparece vistiendo un traje rojo, color característico del chavismo, junto con una capa color azul, y por si fuera poco, tiene con la ropa interior por fuera del traje, tal y como los personajes de los comics estadounidenses. Además, posee una figura esbelta, muy distante a la del dictador chavista. El slogan del comic es “con su mano de hierro”, una frase que Maduro solía repetir cuando asumió el poder en 2013 y con la que amenazaba a todo aquel que subestimaba su capacidad de dirigir el Ejecutivo tras la muerte de Hugo Chávez. “Gobernaré con mano de hierro”, sentenciaba para atemorizar y vaticinar lo que sería la principal característica de su férrea dictadura. Maduro habló por primera vez de “SuperBigote” en 2019, cuando durante una cadena nacional de radio y televisión, después de haber sido acusado por el entonces presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de estar detrás de las protestas en su país, el dictador socialista aseguró no ser Superman, sino más bien “SuperBigote”.