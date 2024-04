$us 70.000 de apoyo a emprendedores que quieran hacer crecer su negocio de soluciones tecnológicas





09/04/2024 - 11:34:34

La Fundación Solydes busca a emprendedores que tengan en el mercado una solución de base tecnológica y quieran hacer crecer su negocio postulando a una inversión de hasta $us 70.000. “Los invitamos a postular al séptimo programa de Solydes, estamos buscando a aquellas personas emprendedoras que ya tienen un producto en el mercado, una solución de base tecnológica, que quieran hacer crecer ese negocio y buscar inversiones”, convocó la directora de la fundación, Viviana Coloma, en contacto con la ABI. Explicó que Solydez lanzó la convocatoria al séptimo Programa de Aceleración, que dura tres meses y es auspiciado por la fundación VIVA, busca a emprendedores de bases tecnológicas, ya sea de software o de hardware, que tienen soluciones innovadoras en temas de cambio climático, educación y salud. “El público que estamos buscando son aquellas personas que tienen emprendimientos de base tecnológica, que tienen una solución en el mercado, que ya tienen ventas, ya tienen usuarios y que están buscando hacer crecer esta solución a nivel nacional e internacional”, remarcó. Según los datos de Solydes, el programa se desarrollará en varias fases. Se comenzará con una serie de talleres para hacer una preselección. Los elegidos avanzarán a un proceso de aceleración y finalmente podrán llegar hasta un ciclo de inversión de hasta $us 70.000. La primera fase se pondrá en marcha este abril, con talleres denominados “Acelera tu startup hacia la inversión”, que se desarrollarán de manera presencial en la ciudad de La Paz (10 de abril), Cochabamba (el 22) y Santa Cruz (el 24). Uno de ellos será virtual y está agendado para el 16 de abril. Para postular y ser parte de los talleres, los fundadores de las startups deben llenar un formulario con los datos del representante (nombre completo, teléfono y correo electrónico), además de una breve descripción de la startup, la vertical en la que propone una solución (fintech, ecommerce, edtech y marketplace, entre otros), además de la etapa en la que se encuentra (idea, MVP sin tracción, producto con tracción y buscando capital para expansión). Una vez terminados los talleres, se seleccionarán 10 startups que formarán parte del proceso de aceleración. Durante tres meses, los integrantes de los emprendimientos de base tecnológica se someterán a una serie de capacitaciones, talleres, conferencias y asistencia técnica que les permitirán estructurar su modelo de negocio, desarrollar su mentalidad emprendedora con una óptica de impacto positivo, mejorar sus habilidades gerenciales y optimizar su producto para que puedan escalar con un enfoque global. Luego de la etapa de aceleración, se elegirá los mejores startups para que reciban una inversión de hasta $us 70.000 a través de Escalatec, la primera sociedad de inversión en capital de emprendedor de Bolivia, quien tiene en su portafolio a IziSoluciones, LUKA, DeltaX, EnviosPet y Bucksapp, startup graduada del programa de aceleración el año 2023. Desde su primera versión, hasta la fecha, el programa de Solydes analizó 1.078 startups. De ellas, 50 fueron aceleradas y 35 completaron el programa. De este último grupo, siete levantaron inversión, según los datos de la fundación.