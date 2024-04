Diez películas imperdibles sobre eclipses





08/04/2024 - 20:23:10

Infobae.- El eclipse que se produjo este lunes en Canadá, México y Estados Unidos se llevó la atención de buena parte del mundo. El fenómeno celeste resulta muy atractivo ya que es un hecho que se produce cada tanto. La curiosidad por contemplarlo y sacar fotos o hacer videos abarca a millones de personas. El cine no ha sido ajeno a esto y en varias ocasiones aparecieron escenas de fenómenos como el de este lunes. Aquí se publica un listado de filmes donde aparece un eclipse y el hecho es relevante para la trama. Verónica Este filme español de 2017 fue dirigido por Paco Plaza. Es una película de terror y está basada en hechos reales. En Madrid, el 11 de julio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro murió de forma misteriosa. La adolescente se estaba con sus amigas jugando a la ouija. En ese momento hubo un eclipse y no se supo más de la chica. El hecho fue conocido como el “caso Vallecas”. Luego de más de 10 años se creó esta película que capta la atención del público por su capacidad para generar suspenso y terror. Actualmente se puede ver por Netflix. Apocalypto La dirección de esta película estuvo a cargo de Mel Gibson, en 2006. Se remonta a tiempos pasados, en la época de la civilización maya. El protagonista es Jaguar Paw (Rudy Youngblood), un cazador que pelea por sobrevivir tras el ataque a su aldea. La familia es secuestrada por las tropas enemigas y el personaje se aventura con una misión: rescatar a su esposa e hijos. En el desarrollo se enfrenta a otros humanos y animales salvajes. En el medio de su tarea los mayas presencian un eclipse solar. Esto fue interpretado como una señal de un dios enojado que buscaba venganza. Hellboy Esta película de 2004 fue dirigida por Guillermo del Toro. Se basa en el cómic -del mismo nombre- creado por Mike Mignola. El personaje principal es un demonio que es igual de poderoso que de bondadoso. Es interpretado por Ron Perlman. El diablo llegó a la Tierra durante la Segunda Guerra Mundial, debido a un conjuro nazi. El profesor Broom lo encuentra y lo cría. Luego lo prepara para ser un agente de investigación y defensa paranormal. Trabaja con otros seres sobrenaturales como Liz Sherman (piroquinética) y Abe Sapien (un anfibio que simula ser un hombre pez). La misión es salvar al mundo de las amenazas de distintos monstruos y abrir un portal al infierno. Y sólo lo puede hacer durante un eclipse solar. Actualmente se puede ver por Max. Lara Croft: Tomb Raider Quizás, de las más conocidas. En 2001 se estrenó esta película que dirigió Simon West. La historia está basada en una serie de videojuegos, desarrollada por Core Design. Lara Croft es la protagonista y es interpretada por Angeline Jolie. El personaje se puede describir como una arqueóloga aventurera. Su objetivo es claro: encontrar un antiguo objeto que se llama el Triángulo de la Luz, que tiene el poder de controlar el tiempo. Pero no es la única que está tras los pasos del elemento. Tiene que encontrarlo antes que los Illuminati, sociedad secreta que quiere el poder para controlar el mundo. Para eso, esperan por una alineación de planetas que genera un eclipse. El éxito fue tal que en 2002 se estrenó la secuela, titulada Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida. Está disponible en Prime Video.

Judy Berlin Se trata de un drama dirigido por Eric Mendelsohn. Un día de otoño en Babylon (suburbio de Nueva York) llega un eclipse solar que dura varias horas y afecta la vida de varios personajes, de distintas maneras. La conexión es que todos vagan por las calles en busca de recuerdos o de un sentido para sus vidas. La particularidad de este filme de 1999 es que está hecho en blanco y negro. Dolores Clairborne Es un drama con tintes psicológicos y de misterio. Fue dirigido por Taylor Hackford en 1995, pero la historia está basada en la novela homónima de Stephen King. Kathy Bates interpreta a Dolores, el personaje principal. Es una ama de llaves de una mujer adinerada, en una isla de Maine (Estados Unidos). La millonaria muere durante un eclipse solar y Dolores aparece como la principal sospechosa. Al mismo tiempo, su hija Selena regresa a la isla y quiere investigar el pasado de la madre. La historia mezcla situaciones del presente y pasado de la vida de Dolores. También se encuentra con el nombre de Eclipse total y se puede ver por Apple TV. Eclipse Esta película es un drama psicológico que abarca varios temas como la personalidad, la sexualidad y la nostalgia. Es de cine independiente canadiense. Zach, el protagonista interpretado por John Gilbert, regresa a Ontario (Canadá) tras vivir en Montreal por varios años. El hombre se enfrenta a su pasado y, al mismo tiempo, trata de entender sus sentimientos en el presente. La historia se desarrolla en las dos semanas previas a un eclipse solar para generar un ambiente de contemplación. Fue dirigida por Jeremy Podeswa en 1994. Little Shop of Horrors Está basada en un musical de Broadway e inspirada en la película del mismo nombre estrenada en 1960. Fue dirigida por el británico Frank Oz en 1985. Seymour Krelborn (Rick Moranis) es el protagonista. Es un empleado de una florería de un barrio de Nueva York. El hombre halla una planta durante un eclipse solar. La nombra Audrey II por una compañera de trabajo de la que está enamorado en secreto. Sin embargo, más tardes descubre que esa planta se alimenta de sangre humana y se transforma en mortal. En Argentina se puede ver a través de Max y se encuentra como La tiendita de los horrores. Ladyhawke Del mismo director que Superman (Richard Donner), esta película es sobre dos amantes en una tierra medieval ficticia. Rutger Hauer y Michelle Pfeiffer, le dan forma a los personajes Etienne Navarre y Lady Isabeau d’Anjou. Estos están malditos por un obispo y ella se convierte en un halcón y él en un lobo. La solución está involucrada con un eclipse. Philippe “el ladrón”, es el personaje que los ayuda a romper el hechizo. También se puede hallar como El hechizo de Aquila. A Connecticut Yankee In King Arthur’s Court Es la película más antigua de esta breve lista. Es una comedia musical que también tiene fantasía. Fue dirigida por Tay Garnett en 1949 y la historia está basada en una novela de mismo nombre escrita por Mark Twain. Bing Crosby encarna a Hank Martin, que tras un accidente despierta en el pasado. Precisamente en Inglaterra en el siglo VI. En el desarrollo saca provecho de su conocimiento del futuro, hasta llegar a ser consejero del Rey Arturo. Pero esto atrae la mirada de gente de la nobleza que se vuelven sus enemigos. Mientras lucha contra ellos y para poder volver al presente, usa un eclipse solar a su favor. En español se la puede encontrar como El yanqui cortesano.