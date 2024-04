Thalía declara estar soltera en Instagram y Tommy Mottola reacciona





08/04/2024 - 20:09:20

Thalía, la icónica cantante mexicana, generó revuelo en las redes sociales al publicar un mensaje que aludía a su estado civil. En una foto de Instagram donde luce un atuendo glamoroso, la artista escribió: "estar soltera combina con mi outfit". La publicación, que ya acumula miles de comentarios, ha desatado la especulación entre sus 21 millones de seguidores sobre una posible ruptura con su esposo, el magnate de la música Tommy Mottola. La instantánea muestra a Thalía, quien recientemente fue diagnosticada con disgeusia, posando con seriedad ante la cámara, vistiendo una camisa blanca combinada con un bustier negro con encajes, shorts de denim con cuero y un llamativo cinturón, resaltando su labial rojo y su melena suelta en ondas.

Este mensaje desató una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionar el estado de su matrimonio con Mottola. Algunos comentarios insinuaban que la publicación podría indicar problemas en su relación, mientras que otros sugerían que tal vez se trataba de una estrategia publicitaria o incluso de una pista sobre su próxima música. Respuesta de Tommy Mottola Tommy Mottola, por su parte, no tardó en reaccionar ante la publicación de Thalía. Dejó tres emojis de corazones, tres de llamas de fuego y tres de palmas hacia arriba, sin dar mayores detalles sobre su percepción del mensaje.

Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al boletín de People en Español para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda+belleza. Además de las especulaciones sobre su vida personal, los fans elogiaron el aspecto de Thalía, destacando su belleza atemporal y su estilo único. "Hermoso tu look, tú siempre original, nadie como tú", expresó un seguidor, mientras que otro opinó: "La más hermosa del mundo, luces guapísima, los años no pasan por ti, ¿cuál es tu secreto?".