Cuánto vale el auto que maneja Antonela Roccuzzo y la colección de autos de Messi





08/04/2024 - 20:02:52

Así como sucede con sus trofeos, Lionel Messi tiene una gran colección de autos. Por el garage de la Pulga pasaron desde un Maserati GranTurismo hasta un Pagani Zonda valuado en 4 millones de dólares. Mientras que en Barcelona sus vehículos de lujo son motivo de comentarios, los detalles sobre los rodados que la Pulga tiene en Miami, permanecieron en el misterio, hasta ahora. Recientemente salió a la luz en las redes sociales un video en el que un grupo de fanáticos argentinos tuvo un encuentro inesperado con Leo mientras, Antonela Roccuzzo, conducía la camioneta. Para los amantes de los autos, la identificación fue inmediata: el capitán del Inter se desplazaba en un Cadillac Escalade, uno de los SUV de lujo emblemáticos de la automotriz estadounidense. Equipado con un motor 6.2 V8, que entrega 426 CV de potencia y una fuerza de 623NM, el Escalade va más allá de la mera potencia. Su tecnología incluye el famoso sistema Supercruise, tracción total 4x4, y una transmisión automática de ocho velocidades. Sin embargo, lo que realmente destaca es su tamaño imponente: con una longitud de 5.18 metros, lo sitúa entre los SUV más grandes del mercado, solo superado por el Escalade ESV, que alcanza los 5.7 metros. Según pudo recopilar TN, el modelo que Messi maneja en Miami cuenta con una pantalla OLED curva de 38 pulgadas, un detalle que resalta su sofisticación y comodidad, aunque este aspecto no se aprecie en el video que recientemente grabaron los argentinos. Pero, la pregunta del millón, ¿cuánto sale el Cadillac Escalade que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo se desplazan en Miami? En cuanto al precio, según las páginas de venta de autos en Estados Unidos, el Escalade tiene un rango que va desde los 80 mil hasta los 120 mil dólares.

La colección de autos de Lionel Messi Pagani Zonda Roadster (4 millones de libras esterlinas): calificado como uno de los autos más caros y rápidos del mundo, el Pagani de Messi no está habilitado para transitar en las calles y solo se puede conducir en una pista de carrera. Se dice que solo se fabricaron 40 de estas joyas, por lo que su precio es terriblemente elevado. Audi R8 Spyder (118 mil libras esterlinas): calificado como “una obra de arte”, pasear por las calles de París nunca ha sido más elegante. Los expertos de autos han puntuado en varias ocasiones a este Audi como un cinco de cinco. Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe (113 mil libras esterlinas): con esta máquina, Leo no tiene excusas para llegar tarde a los entrenamientos. Un SUV de alto rendimiento, propulsado por un motor V8 de combustible de 4.0 litros con doble turbocompresor. Es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 174 mph, el equivalente a más de 280 kilómetros por hora. Maserati GranTurismo MC Stradale (110 mil libras esterlinas): Una joyita italiana de solo dos plazas, creada para los amantes de la velocidad. Es el primer Maserati GranTurismo capaz de romper la barrera de las 186 mph con una velocidad máxima de 188 mph, el equivalente a más de 302 km/h. Range Rover Vogue (78.740 libras esterlinas): El SUV del día a día de Messi, ideal para ir al entrenamiento. Además de ser el pináculo del lujo, es el más elegido entre la élite del fútbol. Su modelo Vogue es especialmente impresionante porque cuenta con complementos especiales, incluido un sistema de sonido Meridian Surround y una ayuda de estacionamiento de 360 grados. American SUV Cadillac Escalade (70 mil libras esterlinas): Sin perder la elegancia y el fino diseño, es el vehículo más familiar entre los que posee. Tiene capacidad para 8 personas y es uno de los vehículos más elegidos por las celebridades en los Estados Unidos (Barack Obama, por ejemplo, utilizaba uno de estos para algunas de sus salidas oficiales). Audi Q7 (61.835 libras esterlinas): Confiable, espacioso y lujoso. Audi le regalo este modelo a Lionel cuando aún era jugador del Barcelona, pero se sabe que, a pesar del paso del tiempo, el vehículo sigue estando en su garage.