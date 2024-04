Como un ChatGPT para canciones, así funciona la nueva inteligencia artificial de Spotify





08/04/2024 - 19:54:30

Spotify ha anunciado el lanzamiento de AI Playlists, una nueva función de inteligencia artificial crear listas de reproducción personalizadas. Se trata de una opción disponible para los usuarios Premium, es decir, los usuarios de pago y, por el momento, solo se puede usar en un par de países, a saber Reino Unido y Australia. A falta de saber si llegará a más países, así es como funciona. El funcionamiento es bastante parecido a un chat. De hecho, recuerda bastante a ChatGPT (el cual puedes convertir en un recomendador de canciones con el prompt adecuado, por cierto). Simplemente tenemos que escribirle a Spotify que tipo de lista queremos y la IA se encargará del resto. Se nos pueden ocurrir algunos ejemplos como "música alegre y que se pueda cantar mientras haces un arroz con los amigos en el campo" o "música relajante sin letra para escuchar de fondo mientras lees en la cama". Según explican desde Spotify, podremos utilizar indicaciones que hagan referencia a lugares, animales, actividades, personajes de películas, colores y hasta emojis. Música para hacer deporte, canciones para correr por el parque, se entiende la idea. De acuerdo a la compañía, "las listas de reproducción más exitosas se generan con indicaciones que contienen una combinación de géneros, estados de ánimo, artistas o décadas". Una vez enviemos el prompt, la IA creará la lista de reproducción y nosotros podremos personalizarla, ya sea quitando canciones o, directamente, escribiéndole nuevas instrucciones a la IA, véase "más rock", "menos pop", "más lentas", "más rápidas", etc. Spotify, además, tendrá en cuenta las canciones, artistas y géneros favoritos de los usuarios para montar la playlist. Y por cierto, advierten de que tienen "medidas a punto para los prompts que sean ofensivos". Spotify y su algoritmo. Si algo ha caracterizado a Spotify durante estos años es su sistema de recomendaciones. La plataforma conoce tan bien nuestros gustos musicales que gran parte de la experiencia con la app consiste en dejarse llevar por lo que cree que nos va a gustar. Cada vez que añadimos una canción a una lista, damos "me gusta" o seguimos a un cantante o grupo le estamos dando pistas a la plataforma. Esta nueva herramienta es, simplemente, otra (curiosa) aplicación del exitoso sistema de recomendaciones de Spotify. No es la única IA en el servicio. Además del algoritmo de fondo, Spotify ha anunciado un par de sistemas de IA recientemente. El primero es Daylist, una lista que "reúne la música de nicho y los microgéneros que suele escuchar en momentos concretos del día o en días específicos de la semana". El segundo es AI DJ, una voz sintética que actúa como un presentador de radio personalizado para hablar sobre nuestra música. De momento, tanto estas dos funciones como la que hoy nos ocupa solo están disponibles en un puñado de mercados entre los cuales no están ni el español ni el latinoamericano.