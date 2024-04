Presidente de YPFB acusa a un exministro de Evo Morales de ahuyentar la inversión petrolera





Erbol.- Luis Alberto Sánchez, exministro de Hidrocarburos en el gobierno de Evo Morales, amenazó con meter presos a ejecutivos de la empresa petrolera Chaco debido a que la perforación de un pozo no dio los resultados esperados, lo cual fue uno de los factores que ahuyentaron la inversión privada en exploración, según hizo conocer a Erbol el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “Yo recuerdo muy bien porque era Gerente de Desarrollo en YPFB Chaco en ese momento. Recuerdo que en una reunión viene un ministro con un equipo de transparencia a decir que Chaco había perforado pozos negativos y que eso era daño económico al Estado y que podían ir presos, yo recuerdo bien ese mensaje que fue el año 2017”, señaló el presidente de YPFB. Consultado sobre quién fue el mencionado ministro, Dorgathen confirmó que fue Luis Alberto Sánchez. Sostuvo que una actitud como esa fue determinante para disminuir en gran medida la inversión de las empresas petroleras en exploración de hidrocarburos. “Si les van con ese mensaje en sentido de que perforar un pozo negativo es para ir a la cárcel, quién va a querer perforar. Obviamente con esos mensajes, con ese mal conocimiento de la industria petrolera pararon la exploración, hicieron que surja un tabú en sentido de que perforar negativo era algo demasiado malo”, dijo Dorgathen. El presidente de YPFB aseguró que perforar un pozo negativo no es un daño económico al Estado. “Hay un 20% de probabilidades de encontrar y un 80% de fallar, así es la industria de la exploración. Un pozo negativo no es daño económico al Estado, es parte de la actividad petrolera, pero eso no se lo entendió así”, sostuvo la principal autoridad de YPFB.