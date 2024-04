Arce asegura que Bolivia no está en crisis y que tiene la inflación controlada





08/04/2024 - 18:24:36

El presidente Luis Arce afirmó que Bolivia no está en crisis y tiene el menor índice inflacionario de la región, pese a un contexto internacional “muy complicado” y el boicot económico interno. Durante el acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) en la ciudad de La Paz, destacó los esfuerzos que realiza su administración para mantener a Bolivia en la senda del crecimiento. “(La entrega del edificio) es la muestra clara de que Bolivia no está en crisis, ésta es la muestra clara de que Bolivia sigue caminando pese lo que pese, pese al contexto internacional que está muy complicado para todos los países, pero también por los problemas internos que atravesamos, por el boicot económico”, afirmó. Según los datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, Bolivia logró al primer trimestre una inflación acumulada de 0,74%, una de las tasas más bajas de la región.

Por debajo de Bolivia, solamente Ecuador tiene la inflación más baja de la región, 0,51%, mientras que Perú registra una tasa del 1,37%, Paraguay de 2,00%, Uruguay de 2,20%, y Argentina está con el 36%. “Somos el país con menos inflación, hay países que, en este mismo periodo, están presentando cifras por encima del 1%, 2%, 4% e inclusive el 36%, es el caso de Argentina, que es un país que atraviesa un problema muy serio”, explicó. La inflación de Ecuador se explica porque es una economía dolarizada, en la que “no hay efectos en términos de esa divisa en los precios”. En cambio, en países como Bolivia, donde la política de la bolivianización es exitosa, se maneja todo en moneda nacional y se registra una inflación de 0,74%. “Todo el mundo está mirando a nuestro país, porque somos el país que pese a todo lo que estamos enfrentando (…), gracias a la política que nosotros tenemos en el Gobierno nacional, no está teniendo un impacto importante el bolsillo de los bolivianos y las bolivianas”, resaltó.