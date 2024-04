Eclipse total: El fenómeno astronómico deslumbró en México, Estados Unidos y Canadá





08/04/2024 - 18:19:29

Un espectacular eclipse solar total tuvo lugar este lunes durante varias horas en México, Estados Unidos y Canadá, en lo que los científicos no dudaron en calificarlo como el evento astronómico del año. Desde las 17.07 GMT, se pudo seguir el evento en vivo donde la Luna “tapó” al Sol, desde el punto de vista terrestre, para que tenga lugar un eclipse de Sol total, un suceso celeste en el que nuestro satélite natural logra bloquear el disco de nuestra estrella en el Sistema Solar durante unos breves minutos, lo que se conoce como totalidad. El camino en su totalidad, de 185 kilómetros (115 millas) de ancho, cruzó 3 estados de México, 15 estados de Estados Unidos y 4 estados del sureste de Canadá. En cada punto que en el que la Luna bloqueó la luz solar, de pronto, a plena luz del día, se hizo de noche. La poderosa estrella que da calor a todo nuestro vecindario cósmico pareció apagarse cuando una sombra redonda la ocultó por unos 4 minutos. El comienzo del eclipse total solar se dio en la ciudad mexicana de Mazatlán, donde millones de personas se congregaron al aire libre en un cielo despejado que permitió la observación perfecta del fenómeno astronómico. La curva del eclipse atravesó luego la ciudad de Durango, Torreón (donde se experimentó la duración más extensa de oscuridad: 4 minutos y 28 segundos) y Monclova. Luego, el fenómeno siguió su paso por Estados Unidos, atravesando ciudades importantes como Dallas, Russellville, Carbondale, Little Rock, Indianápolis, Cleveland, Rochester, Oakfield y Buffalo, para finalmente cruzar hacia Canadá a través del sur de Ontario, la ciudad de Montreal y concluir en la península de Terranova y Labrador. Take it all in.



We're getting our first views of the 2024 total solar #eclipse as its shadow makes landfall in Mazatl�n, Mexico. pic.twitter.com/FdAACmQGkm — NASA (@NASA) April 8, 2024 Los eclipses solares totales tienen un impacto profundo y duradero en la historia y la ciencia. Desde la antigua Mesopotamia hasta las mediciones que confirmaron la teoría de la relatividad general de Einstein en 1919, estos fenómenos han inspirado mitos, rituales y descubrimientos científicos. A pesar de la imposibilidad de capturar completamente la experiencia en palabras o imágenes, los eclipses solares totales aún son un recordatorio impactante de la grandeza y la misteriosa belleza del cosmos, desafiando nuestras percepciones y comprensión del universo. Durante el eclipse solar total, por unos minutos, la Luna se posiciona de tal manera entre la Tierra y el Sol que interfiere en el camino de la luz emitida por la estrella central de nuestro sistema planetario. Como consecuencia, provoca que el día se convierta abruptamente en noche. Los efectos visuales que generan son imperdibles y es un espectáculo para cualquier persona que pueda presenciarlo. Además, le permite a los astrónomos realizar experimentos y observaciones relacionadas con el comportamiento del Astro Rey. ¿Cuáles son los 3 tipos de eclipses solares existen? No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total. Por ello, hay tres tipos de eclipses solares: total, parcial y anular. No todos los eclipses solares son iguales. La porción del Sol que cubre la Luna determina si el eclipse es parcial, anular o total. Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando total o parcialmente nuestra vista del Sol y proyectando una sombra en la Tierra. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante el día. Si has visto un eclipse por la entonces has visto un eclipse lunar. ¿Cuándo será el próximo eclipse solar? Si bien la expectativa está concentrada en el eclipse solar total del 8 de abril, este año también ocurrirá otro eclipse solar. Será el próximo 2 de octubre y será un eclipse solar anular. En tanto, el 29 de marzo de 2025 se podrá observar un eclipse solar parcial.