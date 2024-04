Los animales podrían tener reacciones inusuales durante el eclipse de este lunes





NY Times.- Mientras millones de personas se preparan para ver el eclipse solar total en Norteamérica el lunes, los animales de la zona afectada —en hogares, granjas, zoológicos y en la naturaleza— no se han enterado de que la Luna bloqueará el Sol, convirtiendo brevemente el día en noche. Nadie sabe con certeza cómo reaccionarán a ese cambio rápido e inesperado de luz y temperatura, que en algunos lugares durará hasta cuatro minutos y medio. Es posible que las vacas se metan en sus establos para dormir. Los flamencos podrían acurrucarse asustados. Es posible que las tortugas gigantes de las Galápagos se pongan fogosas y se apareen. Los ritmos circadianos podrían verse afectados, y los animales nocturnos se despertarían por error y empezarían su día para darse cuenta casi de inmediato que la noche ha terminado. Y también podría haber algunos animales, como los gatos domésticos o los facóqueros enfocados en la búsqueda de alimento, que no le darán importancia alguna al cielo oscuro. “Todo el mundo quiere ver cómo reaccionan”, afirmó Robert Shumaker, director ejecutivo y presidente del Zoológico de Indianápolis, el cual vivirá casi cuatro minutos de oscuridad. Es uno de los zoológicos más importantes situados a lo largo de la trayectoria de la totalidad, un suave arco que se extiende desde Texas hasta Maine, donde investigadores, cuidadores de animales, voluntarios y el público estudiarán la respuesta de los animales al eclipse. Shumaker, experto en comportamiento y cognición animal, afirma que “la mayoría de los animales, por supuesto, se darán cuenta de que ocurre algo inusual”.

La mayoría de los animales probablemente se sentirán confundidos por la oscuridad y comenzarán sus rutinas nocturnas, afirmó M. Leanne Lilly, veterinaria especialista en comportamiento de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Ohio. Pero la forma en que los humanos reaccionan ante el eclipse —mirando al cielo, expresando excitación o reuniéndose en grupo— podría afectar a los animales domésticos, como perros o gatos, porque las mascotas pueden actuar de manera extraña cuando sus humanos actúan de forma extraña, dijo Lilly. “Eso puede hacer que cualquiera de nuestros animales domésticos sienta que las cosas no son tan seguras y predecibles como se supone que deberían ser”, dijo Lilly, añadiendo que cualquier comportamiento humano inusual podría perturbar a las mascotas porque están “domesticados para atendernos”. “Es posible que nosotros seamos el problema”, dijo riendo. La reacción de los animales ante los eclipses solares solo puede dar pistas sobre el comportamiento animal, ya que los escasos estudios sobre el tema suelen ser contradictorios. Un estudio de 1560 afirmó que “los pájaros caían al suelo”. Otros estudios afirmaron que los pájaros se iban a posar, o se callaban, o seguían cantando y arrullando, o volaban directamente hacia las casas. Los perros ladraban o lloriqueaban, o no ladraban ni lloriqueaban. Un estudio sobre el eclipse de 1932, que se considera la primera investigación exhaustiva realizada sobre el tema y que incluyó observaciones del público, explicaba que había recibido “una buena cantidad de testimonios contradictorios” de personas que habían observado mamíferos. Concluía que varios animales mostraban las respuestas más fuertes: las ardillas corrían hacia el bosque y el ganado vacuno y ovino se dirigía a sus establos. Según el estudio, los animales de zoológico mostraron poca o ninguna respuesta, y Shumaker no espera que los animales del Zoológico de Indianápolis reaccionen de manera muy inusual, porque “se toman muchas cosas con calma”. “Creemos que será una experiencia muy casual y sencilla para los animales”, dijo y añadió que algunos podrían experimentar “un poco de confusión” sobre lo que está pasando. “No creo que les resulte alarmante”.

Shumaker tiene tanta curiosidad como cualquiera por ver qué harán los animales, y en 2017, Adam Hartstone-Rose, quien actualmente es profesor de ciencias biológicas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, intentó obtener algunas respuestas. Antes de que ese eclipse solar total cruzara Estados Unidos, lanzó un estudio formal de animales en el Riverbanks Zoo & Garden en Columbia, Carolina del Sur, y dio como resultado lo que probablemente ha sido el estudio más amplio de animales durante un eclipse desde la iniciativa de 1932. Al igual que hará la próxima semana en el Zoológico de Fort Worth, Hartstone-Rose reunió a un grupo de investigadores, cuidadores de animales y voluntarios para observar a los animales antes, durante y después del fenómeno. Alrededor de tres cuartas partes de las 17 especies estudiadas por su equipo, incluidos mamíferos, aves y reptiles, mostraron un comportamiento acorde con el eclipse, y muchos de esos animales pensaron que el cambio de luz significaba que era hora de prepararse para dormir. Un grupo más pequeño de animales, entre ellos las jirafas, los babuinos, los gorilas, los flamencos, los loris y un dragón de Komodo mostraron un comportamiento fuera de lo normal que podría interpretarse como ansiedad. Según el estudio, los babuinos corrieron alrededor de su recinto cuando se acercaba la totalidad, y uno de ellos caminó en círculos durante unos 25 minutos. Un gorila macho embistió el cristal. Los flamencos se apiñaron, rodearon a sus crías, gritaron fuerte y miraron al cielo, lo cual es “el tipo de cosas que podrían hacer si piensan que hay un depredador aéreo cerca”, afirmó Hartstone-Rose. Los loris se volvieron más activos y ruidosos justo antes de la totalidad, y durante el fenómeno volaron juntos hacia un lado de su lugar de exhibición. Un dragón de Komodo corrió a su guarida, pero la puerta estaba cerrada, por lo que “corrió erráticamente” hasta que volvió la luz del día. Hartstone-Rose señaló que era “totalmente posible” que los comportamientos no estuvieran provocados por el eclipse, sino por la gran multitud y los ruidos del zoológico, que incluyeron fuegos artificiales que estallaron a lo lejos. Sin embargo, el comportamiento de las jirafas en Carolina del Sur fue similar al de los animales en otros lugares durante los eclipses, incluido el Zoológico de Nashville en 2017, y también en la naturaleza en Zambia durante un eclipse de 2001. “La mayoría de nosotros esperábamos que las jirafas se quedaran como diciendo: ‘Oh, está oscuro’, así que es hora de dormir”, dijo Alyson Proveaux, cuidadora de mamíferos en el zoológico de Riverbanks y una de las observadoras de las jirafas en 2017. Pero su reacción fue mucho más dramática. En general, las jirafas del zoológico de Riverbanks mastican lechuga, rumian, corretean o juegan con sus juguetes. Pero cuando el cielo se oscureció, según el estudio, dejaron de comer y se acurrucaron en la parte trasera de su recinto, y una de ellas comenzó a pasearse y balancearse. Al volver lentamente la luz del día, varias empezaron a galopar durante varios minutos, lo que no era propio de ellas. Las jirafas también galoparon durante el eclipse en el Zoológico de Nashville y en Zambia. “Son animales de costumbres”, dice Proveaux. “Así que les sacudimos su mundo”. En otra parte del zoológico de Riverbanks, las tortugas de las Galápagos hicieron algo aún más extraño justo antes de la totalidad que el estudio describió como una “respuesta novedosa”. En vez de moverse lentamente por su zona, como suelen hacer, se agruparon y dos empezaron a aparearse. Durante la totalidad, las cuatro tortugas se movieron más rápido de lo habitual. Hartstone-Rose tiene curiosidad por ver si estas respuestas se repiten en los animales del Zoológico de Fort Worth, donde probablemente vigilará a los bonobos, similares a los chimpancés. Hartstone-Rose afirmó que los bonobos suelen mostrar un comportamiento sexual para aliviar la ansiedad y que será fascinante ver su respuesta a la inesperada oscuridad. También les está solicitando a los ciudadanos que observen formalmente a los animales que les rodean durante el eclipse y envíen los resultados para incluirlos en su estudio. Entre estos animales se encuentran mascotas, ganado y animales salvajes, que también alteran su comportamiento durante los eclipses.