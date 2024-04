Shakira y su emocionante homenaje a Selena Quintanilla





07/04/2024 - 17:07:50

Hola!.- Han pasado 29 años desde que Selena Quintanilla fue arrebatada de este mundo. Sin embargo, el legado de la cantante ha permanecido intacto desde su partida, por lo que a lo largo de los años han sido muchos los artistas que, a manera de homenaje, han reinterpretado sus más grandes éxitos, así como su estilo y hasta su forma de bailar. Uno de esos tributos ha venido directamente de Shakira, quien en el videoclip de su más reciente sencillo, Entre Paréntesis, el cual ha hecho a dueto con el Grupo Frontera, en donde a través de sus pasos de baile emuló los que la cantante texana solía hacer sobre el escenario. A través de una publicación que compartió la colombiana en su perfil de Instagram, en el que se aprecia un fragmento de su nuevo video de la canción incluida en el más reciente disco de la cantante, Las Mujeres Ya No Lloran, en el que replica algunos de los pasos de baile de Quintanilla, los cuales no pasaron inadvertidos para los seguidores de ambas estrellas.

Al pie del clip, la intérprete escribió un mensaje en el que dejó en claro la admiración que tiene por la fallecida cantante. “Mi pequeño homenaje con todo mi cariño a Selena, una de las más bellas y ¡grandes artistas de todos los tiempos!”, escribió la colombiana. Esta no es la primera vez que Shakira homenajea a Selena, pues cabe recordar que en 2002, durante su asistencia al programa mexicano Otro Rollo, conducido por Adal Ramones, la cantante intérpretó, a capela, el coro de la icónica canción de Selena Amor Prohíbido, algo que emocinó al publicó presente.

A 29 años de su partida Parece fue ayer que Selena Quintanilla era asesinada a manos de su mejor amiga, Yolanda Saldivar, en un hotel de Corpus Christi, en Texas. Sin embargo, el poder de la cantante y su legado continuá encendiendo los corazones de propios y extraños, quienes reconocen la grandeza de la intérprete. Tal y como lo mencionó Chris Perez, viudo de Selena, quien en un mensaje publicado el pasado 31 de marzo en su perfil de Insagtram, habló de lo que su amada dejó tras su muerte: “Selena todavía está batiendo récords y todavía recordamos/celebramos su extraordinaria vida, su don de la música y su legado eterno. Selena continúa inspirándonos a todos y siempre estará en los corazones de sus fans, amigos y familiares”, expresó.