El histórico estuche del violín del Titanic se subastará por USD 160.000





07/04/2024 - 16:59:32

Infobae.- El histórico estuche de cuero, que jugó un papel crucial en la protección del violín tocado por Wallace Hartley durante el hundimiento del Titanic en 1912, será puesto a subasta con un precio estimado entre 100 mil y 120 mil libras esterlinas (aproximadamente entre USD 133 mil y USD 160 mil), así lo reportó el medio Daily Mail. Este evento revive la memoria de aquel fatídico suceso en el que 1.522 personas perdieron la vida y destaca la valentía de Hartley y su orquesta, quienes continuaron tocando en un intento de calmar a los pasajeros durante la tragedia del naufragio más famoso del mundo. Según lo compartido por el subastador Andrew Aldridge de la casa inglesa de subastas Henry Aldridge & Son, el estuche, de dimensiones significativas de 66 x 35,5 x 30,5 cm y adornado con las iniciales WHH de Hartley, sobrevivió gracias a la acción astuta de Hartley de amarrarlo a su cuerpo, posiblemente en un intento de usarlo como flotador. “Sin embargo, no habría sobrevivido si no fuera por esta maleta hecha de cuero de entrenador inglés”, mencionó Aldridge, subrayando la importancia del estuche en la preservación del violín frente a las aguas saladas del mar. La pruebas forenses, incluidos análisis sobre los depósitos de corrosión hallados en su mecanismo de cierre y estructura metálica, confirmaron que el estuche estuvo sumergido en agua de mar, lo que reafirma su participación en los eventos de aquella noche trágica. “La bolsa es una de las piezas de equipaje más grandes que han sobrevivido al desastre”, aseguró Aldridge, subrayando el valor inusual de este objeto como vínculo tangible con el Titanic. Esta narrativa no solo celebra la resistencia de objetos inanimados frente a las adversidades, sino que también honra el espíritu humano enfrentando desastres inimaginables.

La subasta del estuche, programada para el 27 de abril, no solo es un evento para coleccionistas y entusiastas de memorabilidad del Titanic, sino también una oportunidad de reflexión sobre el legado del desastre marítimo y sus héroes. Se espera que esta venta, que también incluirá una rara orden de servicio para el funeral de Wallace Hartley celebrado el 18 de mayo de 1912 en el cementerio de Colne, atraiga la atención de personas de todo el mundo. Asimismo, hizo mención al instrumento, “el violín de Wallace Hartley es la pieza de recuerdo del Titanic más emblemática jamás vendida en una subasta”, enfatizó. Este violín, que más tarde se vendió por un récord mundial de 1,1 millones de libras (aproximadamente USD 1,46 millones), encuentra su hogar actual en el Museo del Titanic de Belfast, como testimonio del legado y la memoria del desastre marítimo. El viaje del violín, desde su entrega a Hartley por su prometida Maria Robinson en 1910 hasta su eventual retorno a ella después del desastre, es un relato de amor, pérdida y memoria. Tras la muerte de Robinson en 1939, el violín fue donado a la banda del Ejército de Salvación de Bridlington, marcando el inicio de su paso por diversas manos, hasta su venta en subasta varios años después. La historia de Wallace Hartley, su violín y el estuche de cuero, representa una emotiva narrativa de humanidad, sacrificio y recuerdo, elementos que siguen fascinando y conmoviendo a la humanidad más de un siglo después del hundimiento del Titanic. La venta de este estuche no es solo una transacción comercial; es la transmisión de un legado de coraje frente a la adversidad, un testimonio de la capacidad humana para conservar la calma y la dignidad, incluso ante la tragedia inminente.



El violín que se tocó mientras se hundía el Titanic se vendió en 2013 En octubre de 2013, la casa de subastas con sede en Gran Bretaña anunció la venta del violín utilizado por la banda que tocó durante el naufragio del Titanic, por un valor superior a los USD 1,7 millones. Según el experimentado coleccionista Craig Sopin, quien habló con CNN, el precio final, que ascendió a 1,1 millones de libras esterlinas, incluyendo la tarifa del comprador e impuestos, representa la cifra más alta jamás alcanzada por una pieza relacionada con el famoso barco. “Esta cantidad será difícil de superar”, expresó Sopin a CNN, quien colaboró en la autenticación del violín vinculado al Titanic. “No puedo pensar en nada más emblemático que provenga de esa embarcación”.