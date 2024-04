Advierten que cambios repentinos en el TSE son señales claras de la toma del poder electoral





07/04/2024 - 16:32:29

Erbol.- El analista y abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz advirtió este domingo que el repentino cambio del vocal asignado al Órgano Ejecutivo, es un claro mensaje del inicio de la toma del Tribunal Supremo Electoral, con el propósito de apartar a Evo Morales de la dirección del MAS y erradicar a los partidos de oposición que representen un riesgo para reelección del presidente Luis Arce. Ruiz afirmó que la designación de Gustavo Ávila por parte del presidente Arce es una señal del gobierno, indicando que mientras Arce esté en el cargo y mantengan control sobre el país y algunas instituciones, no dudarán en eliminar cualquier obstáculo en el ámbito político. "Creo que la entrada de Gustavo Ávila marca el comienzo de la proscripción total de Evo Morales, no solo como líder del MAS sino como figura política", declaró Ruiz, sugiriendo que el objetivo de este cambio es depurar el sistema de partidos políticos y favorecer a aquellos que no representen una amenaza para la permanencia del MAS en el poder. El experto mencionó que partidos como el MNR, ADN y Frente para la Victoria corren el riesgo de no participar en las próximas elecciones generales, ya que no han podido adecuar sus estatutos ni renovar sus dirigencias. Asimismo, señaló que el presidente Arce y el MAS tendrán la última palabra sobre qué partidos y candidatos podrán participar en las elecciones, mencionando a los Demócratas, Tercer Sistema, UCS y el Movimiento Al Socialismo como algunos de los afectados. Ruiz también comentó sobre la relación entre algunos líderes políticos y el gobierno, mencionando a Johnny Fernández, alcalde de Santa Cruz y líder de UCS, como cercano al gobierno, y a Félix Patzi con vínculos estrechos con el vicepresidente David Choquehuanca. Aunque mencionó a los Demócratas como una posible esperanza, señaló que nunca han desempeñado plenamente su papel de oposición. Al ser consultado sobre si habría confianza en las elecciones de 2025 con un tribunal cooptado por el gobierno, Ruiz se refirió a las declaraciones del vocal Tahuichi Tahuichi, quien ha advertido sobre la fragilidad de la democracia. Ruiz sugiere que cuando un vocal del TSE, con afinidad hacia el MAS, señala problemas dentro del Tribunal Supremo Electoral, las advertencias son claras. El experto también plantea la posibilidad de que Ávila sea presidente del TSE con la misión de impedir la habilitación de Evo Morales y limpiar a los partidos políticos que puedan representar una amenaza para la oposición en el futuro.