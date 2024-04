Gobierno asegura que habrá incremento de Bs 1.000 a las pensiones con jubilación a los 58 años





07/04/2024 - 16:11:47

El 70% de los jubilados (más de 151.134) será el beneficiario de la ley de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario 035 que prevé mejoras en la pensiones de jubilación de Bs 1.000, informó el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza. “El restante 31% no necesita del Fondo Solidario porque ya el cálculo de su pensión de jubilación ha sido elevada, pero el grueso de la población es la que requiere este incremento en pensiones de jubilación. Entonces, con este proyecto de ley, básicamente vamos a mejorar las pensiones solidarias de vejez para ese 70% de nuestros jubilados”, explicó. La iniciativa legal no modifica la edad de jubilación, que se mantiene en 58 años para los varones y en el caso de las mujeres puede bajar hasta 55 años, dependiente del número de hijos. Además, el hecho de jubilarse no implica dejar de trabajar, porque los datos oficiales dan cuenta que 17.800 jubilados continúan trabajando. “En algún momento hemos escuchado a algunos dirigentes decir que ese incremento es una miseria, creo que Bs 1.000 de aumento a la pensión de jubilación es un monto significativo, probablemente para personas que tienen salarios muy elevado no es importante, pero para la gran mayoría de jubilados y de las familias es fundamental”, afirmó. Médicos y maestros se oponen a la aprobación de la ley que también prevé la posibilidad de jubilación a los 65 años de edad, previa evaluación médica. Médicos cumplieron un paro de 48 horas entre el martes y miércoles en contra de la ley, aduciendo que se afecta el derecho al trabajo. “Entonces, por supuesto que rechazamos la desinformación, la mentira que dan algunos dirigentes tratando de distraer la atención sobre el verdadero objetivo de este proyecto de ley que es el incremento de la pensión solidaria de vejez”, explicó en Bolivia Tv. En 2010 nace el Fondo Solidario que permitió un mayor número de jubilados. De 29.745 jubilados subió a cerca de 220.000. “Prácticamente ha crecido en más de 6 veces la cantidad de jubilados, pero no porque haya algún mecanismo de jubilación forzosa obligatoria, sino porque las condiciones y los requisitos, inclusive para poder acceder a una pensión de jubilación, han ido mejorando progresivamente en nuestro sistema integral de pensiones”, explicó.