Impactante video de la caída de un rayo sobre la Estatua de la Libertad





07/04/2024 - 14:21:18

Un potente rayo cayó sobre la Estatua de la Libertad de Nueva York. El relámpago alcanzó la antorcha que la figura coge con la mano, en la parte superior. Según el servicio de prensa del Departamento de Parques de la ciudad, el monumento no sufrió daños. ❗⚡️🗽 - Video of lightning strike on the Statue of Liberty in New York published. pic.twitter.com/Ps7P4I7LSe — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 6, 2024