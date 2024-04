Los sueños se cumplen: Alejandro Sanz visita a una fan que tiene un raro tumor intramedular





07/04/2024 - 13:15:43

Más allá del talento como cantante y compositor, Alejandro Sanz es un hombre con un gran corazón. El intérprete español ya ha demostrado su nobleza antes al solidarizarse con distintas causas, y ahora ha tenido un cariñoso gesto con una joven seguidora que libra una dura batalla de salud, publica la revista Hola! Belén Domínguez, una chica a quien el año pasado le detectaron un raro tumor intramedular, pudo cumplir su sueño de conocer al intérprete de Corazón Partío. En su cuenta de Instagram, donde ha mostrado el proceso que ha atravesado desde su diagnóstico, compartió algunas imágenes del feliz momento que vivió cuando Alejandro acudió a visitarla al hospital en Madrid. “¡LOS SUEÑOS SÍ SE CUMPLEN! Ayer @alejandrosanz me sorprendió abriendo la puerta de mi habitación para hacerme FELIZ y demostrarme ¡que nada es imposible!”, escribió la joven al compartir fotos y videos del encuentro. En las imágenes se veía al cantante saludar efusivamente a Belén y charlar con ella mientras sostenía su mano. La chica de 31 años reveló que este encuentro fue posible gracias a la periodista Marta Barroso y a su hermano, el empresario Pepe Barroso. “Gracias eternas a @pepebarrosop por hacer mi sueño realidad y a @iammartabarroso por siempre estar a mi lado y querer por encima de todo mi felicidad”, agregó Belén en su mensaje. “Ayer fue el mejor día de mi vida y nunca lo voy a olvidar, sobran las palabras…”, agregó. Las lindas palabras de Alejandro El cantante compartió en sus historias de Instagram las publicaciones de su fan, de quien escribió: “Tan linda eres”. Además, dijo que también sus sueños se habían materializado al conocerla: “Los míos también se han cumplido contigo”.

Además, Alejandro comentó el post de Belén y le prometió visitarla de nuevo. “Cariño, el lunes voy a verte otra vez ¿ok? Te llevo tu cervecita. Y mis ganas de estar contigo. Te quiero Belén. Mucho. No puedes ser más bonita”, escribió el cantante. “Yo es que solo quiero que seas mi amiga. Tu personalidad es una sinfonía perfecta”, agregó en otro comentario, dejando ver la gran conexión que tuvo con la joven. Raquel Perera, exesposa del cantante y con quien mantiene una buena relación, también reaccionó a la publicación de la joven colocando un emoji de corazón. Por su parte, Marta Barroso se mostró muy conmovida por haber ayudado al inolvidable encuentro y prometió a Belén ayudarla a cumplir más sueños. “Ayer viví uno de los momentos más felices Y emocionantes al vivir junto a ti tu felicidad. Te quiero tanto que parece que llevas toda tu vida en la mía. Ya estoy esperando a que me digas cuál es tu siguiente sueño. Porque lo vamos a cumplir. Te mereces TODO”, escribió la columnista.