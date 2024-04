Legalmente Rubia: La exitosa comedia romántica de 2001 se convierte en una serie





07/04/2024 - 12:05:42

Infobae.- Prime Video se asociará con Reese Witherspoon y los creadores de Gossip Girl, Josh Schwartz y Stephanie Savage, para producir una serie ambientada en el universo de Legalmente Rubia (Legally Blonde). Este proyecto, surgido de la colaboración de la actriz y productora con el dúo creativo a través de su productora Hello Sunshine, será desarrollado para la plataforma de streaming, aunque aún no se han revelado detalles sobre la trama o el elenco. Witherspoon, quien protagonizó las dos primeras entregas de la franquicia como Elle Woods, se desempeñará como productora ejecutiva junto a su socia Lauren Neustadter bajo el sello de Hello Sunshine, formando parte de Candle Media. Marc Platt, productor de las películas originales, también participará como productor ejecutivo en este nuevo proyecto, que será producido por Amazon MGM Studios. Según publicaciones en medios como Variety y Deadline, Amazon había mostrado interés previo en explorar y desarrollar nuevas producciones basadas en propiedades intelectuales adquiridas tras la compra de MGM en 2022. Dentro de este interés se encontraba Legalmente Rubia, emblemática por su personaje principal, una joven aficionada a la moda que sobresale en la Facultad de Derecho de Harvard, así como por su éxito económico, recaudando más de 140 millones de dólares a nivel mundial con su primera entrega lanzada en 2001.

¿De qué se trataba la historia original? Legalmente rubia narra la historia de Elle Woods, una joven que desafía los estereotipos y prejuicios al ingresar a la Facultad de Derecho de Harvard con el fin de recobrar el amor de su exnovio. A lo largo de su camino, demuestra su valor, inteligencia y determinación, convirtiéndose en un símbolo de empoderamiento y autoafirmación. La comedia, lanzada en 2001, destacó por su mezcla de humor, feminismo y un mensaje positivo que resonó entre el público, afianzando a En un contexto donde la nostalgia se ha convertido en una poderosa herramienta para conectar con las audiencias, el spin-off de Legalmente rubia se suma a la tendencia de reboots, remakes y secuelas que buscan revivir historias icónicas con una nueva perspectiva. “Con Reese Witherspoon a bordo como productora ejecutiva, los fanáticos pueden estar seguros de que el spin-off será tratado con el mismo cuidado y respeto que la película original”, destacó Variety. Este proyecto no solo apela a aquellos que crecieron con el film, sino que también busca capturar el interés de nuevas generaciones ansiosas por explorar el legado de clásicos culturales. Aunque los detalles específicos de la trama del spin-off aún están bajo reserva, la serie promete explorar nuevas facetas de Elle Woods y su mundo, adaptándose a los cambios contemporáneos en la sociedad y la profesión legal. La premisa abre un sinfín de posibilidades para abordar temas actuales como la justicia social, el empoderamiento femenino y los desafíos profesionales, manteniendo el estilo, el humor y la energía que caracterizaron a la saga original.

Destacados por su trabajo en populares series juveniles como Gossip Girl y The OC, Schwartz y Savage han consolidado una exitosa trayectoria en la televisión, ejerciendo también como productores en el reinicio de Gossip Girl para Max y co-creando otras series como City on Fire para Apple TV+ y Nancy Drew para The CW. El dúo, ahora al frente de este nuevo proyecto de Prime Video, promete aportar su experiencia en narrativas juveniles y de entretenimiento. Este anuncio se suma a los esfuerzos recientes de Hello Sunshine por producir contenidos aclamados, como la serie limitada Todos quieren a Daisy Jones para Amazon MGM Studios, consolidándose como una fuerza influyente en el ámbito de la producción audiovisual contemporánea. En conclusión, la serie spin-off de Legalmente rubia en Amazon Prime Video representa una apuesta interesante que aspira a capturar tanto el corazón de los fanáticos de la primera hora como el de los nuevos espectadores, reafirmando el legado de Elle Woods como un icono del cine y de la resiliencia femenina. Con Reese Witherspoon a la cabeza en la producción, el proyecto augura una renovación del clásico, prometiendo fidelidad a su esencia original a la vez que explora territorios narrativos inéditos. El anuncio ha colocado a esta iniciativa en el radar de los medios y del público, generando expectativas altas sobre su desarrollo y eventual estreno.