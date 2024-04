Del Castillo desahucia traslado de Camacho a Santa Cruz; sugiere que los jueces vayan a Chonchocoro





06/04/2024 - 08:41:05

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, desahució un eventual traslado del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, hasta Santa Cruz de la Sierra para el juicio por el caso “decretazo” y sugiere que por el contrario, sean los jueces en Santa Cruz los que se trasladen a La Paz hasta la cárcel de Chochocoro. El ministro justifica esta posición ya que se acercaría el inicio de otro juicio, esta vez por el denominado caso Golpe de Estado I, cuya audiencia esta muy cercana con la del decretazo. La audiencia por la aprobación en 2022 del Decreto Departamental 373, presuntamente irregular, fue diferida para el 11 de abril, sin embargo, el ministro de Estado recordó que no es el único proceso que Camacho tiene pendiente. En ese sentido, reveló que hace algunos días ya se sorteó el juzgado para llevar adelante el denominado caso Golpe de Estado I, donde también se encuentra procesado, y “ya va iniciar su juicio correspondiente” en La Paz. “Al tener dos juicios en dos ciudades distintas que separan casi 1.000 kilómetros lineales de una ciudad hacia la otra, podemos determinar que no podemos trasladar todos los días al señor Luis Fernando Camacho de un centro penitenciario a otro”, justificó Del Castillo. Ratificó que, si el tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz quiere llevar la audiencia en La Paz de manera presencial, tiene “todas las garantías” para trasladarse hasta la cárcel de Chonchocoro. La defensa del gobernador cruceño insistió que todas las partes fueron debidamente notificadas para asistir al juicio y consideró que no existe “ningún impedimento jurídico” que impida su traslado.