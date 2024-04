Arce: Legisladores con intereses mezquinos boicotean y estrangulan la gestión de Gobierno





05/04/2024 - 13:42:43

El presidente Luis Arce denunció este viernes que legisladores con “intereses mezquinos, políticos y personales” boicotean y estrangulan su gestión de Gobierno con la no aprobación de leyes para créditos destinados a obras para los bolivianos. En un acto de entrega de obras en Tarija, el mandatario lamentó que el financiamiento para diferentes proyectos de inversión pública esté “durmiendo en varios proyectos de ley” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), por apetitos “absolutamente políticos y por boicotear la gestión de gobierno”. “Ese es el boicot económico que tenemos ahí (en la ALP), el estrangulamiento y luego después ellos salen a decir que la economía está mal, que estamos mal, cuando tienen la llave y no quieren aplicarla por intereses mezquinos, políticos, personales, individuales”, dijo. Arce apuntó que la intención de algunos legisladores, “es muy clara”, para perjudicar y mostrar que no se trabaja, pero pese a todo ello el Gobierno nacional entrega obras en beneficio de los bolivianos. “El trabajo, la perseverancia, la voluntad que se tiene en el Gobierno nacional hace posible que sigamos entregando obras, pese al boicot económico que nos hacen en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde no nos aprueban los créditos”, manifestó. Señaló que “el pueblo es sabio” y en su momento sabrá identificar “quiénes verdaderamente trabajan por el pueblo boliviano y quiénes son los boicotean y estrangulan la economía del pueblo”. “Nuestro compromiso es seguir trabajando y lo estamos haciendo y estamos viendo diferentes formas de financiarnos, diferentes formas de hacer las cosas porque las necesidades del pueblo no esperan”, puntualizó. El mandatario reprochó las acciones de aquellos legisladores “con intereses mezquinos” que buscan perjudicar al Gobierno, pero saludó a los parlamentarios “patriotas que trabajan por su pueblo”. “Saludo a los diputados y senadores patriotas que están trabajando por su pueblo, que han entendido qué es el voto popular (…). Hoy esos pocos compañeros de la Asamblea Legislativa están enfrentando (a sus pares de oposición) y lo hacen bien, lo hacen confiando en su pueblo, haciendo caso a su pueblo”, dijo.