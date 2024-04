Gustavo Avila reemplaza a Dina Chuquimia como vocal del Tribunal Supremo Electoral





04/04/2024 - 17:11:11

Con el llamado a consolidar un Tribunal Supremo Electoral (TSE) transparente e imparcial, el presidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, posesionó este jueves a Gustavo Ávila como vocal titular del TSE en representación del Órgano Ejecutivo. El presidente Luis Arce realizó la designación de Ávila a través del Decreto Presidencial 5141. La nueva autoridad reemplazó en el cargo a Dina Chuquimia, quien también fue nombrada vocal en representación del Órgano Ejecutivo en abril de 2021. “El Órgano Electoral tiene un rol muy importante y el delegado del presidente juega un rol demasiado importante, tiene la misión de administrar con equilibrio lo que es diferente, lo que es distinto, lo que genera conflictos, no es un nexo del presidente, del Gobierno para producir confrontación, esto es fuerte, ni para manipular, bajo ningún punto de vista (debe) apartarse de la misión de producir coincidencias, no divergencias”, reflexionó Choquehuanca. Al destacar la importancia de los vocales electorales, aseguró que en sus manos está el futuro “de nuestra democracia” y “el ejercicio pleno de nuestros derechos”. Por ello, enfatizó, “necesitamos que los miembros del Tribunal Supremo Electoral estén siempre apegados a la ley”, y demandó “transparencia e independencia”. “Necesitamos imparcialidad, ellos (los vocales) son como los árbitros, tienen que estar del lado de la verdad, tienen que estar para defender nuestra Constitución Política del Estado, tienen que estar del lado de lo correcto”, insistió ante el auditorio reunido en el hall de la Vicepresidencia del Estado. Choquehuanca insistió en la necesidad de transparentar las sesiones de sala plena del TSE, incluso propuso que sus determinaciones y resoluciones sean publicadas en una gaceta electoral para garantizar, además, el acceso a la información. A la par, exhortó a respetar la Constitución Política del Estado y en particular el artículo 209 que garantiza el ejercicio de la democracia plena a las y los candidatos a los cargos públicos postulados a través de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos en igualdad de condiciones. Solicitó, además, “trabajar con el apego a las normas, tratar a todos por igual” y “buscar el equilibrio para fortalecer la democracia” y preservarla. Con una experiencia de más de 19 años en el campo electoral, Ávila ocupaba, hasta hace poco, el cargo de vocal en el TED de Tarija, también en representación del Órgano Ejecutivo. El nuevo vocal anticipó que la tecnología será la compañera en la consolidación de prácticas electorales que garanticen una participación justa y equitativa de todos los bolivianos. También comprometió transparencia, eficacia y fiabilidad de los procesos electorales.