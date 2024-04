Inician trámites migratorios para 69 bolivianos varados en Barcelona que viajaban en un crucero





04/04/2024 - 14:24:13

El viceministro de Gestión Consular e Institucional, Fernando Pérez, informó este jueves que en España ya se iniciaron los trámites migratorios de los 69 bolivianos que se encuentran varados en Barcelona y que se velará por el respeto a sus derechos humanos. “Hoy (jueves) en la mañana, en España han iniciado los procesos de trámite administrativo migratorio, donde se va a tratar caso por caso a cada boliviano que vaya saliendo, revisando la documentación que tenga. En función a eso, España ha adelantado que la mayor parte, si no son todos, van a ser inadmitidos a territorio español y tendrán que retornar a Bolivia”, dijo Pérez en conferencia de prensa. Se trata de 69 bolivianos que estaban a bordo del Crucero MSC Armonía en Barcelona, España, quienes partieron desde Brasil -hace unas dos semanas- para cubrir una ruta en el mar Mediterráneo. La embarcación hizo varias paradas, entre ellas en Santa Cruz de Tenerife, Málaga, pero fue hasta el martes que los detuvieron en Barcelona, debido a la falta de documentos de ingreso al espacio Schengen, por las dificultades para desembarcar en los puertos de Europa. Autoridades españolas harán una revisión detallada de la documentación porque la Policía presume que algunas de las visas son “falsas” y otros ciudadanos no tendrían el documento. “El cónsul ha estado en el puerto de Barcelona haciendo el seguimiento al caso, se ha reunido con algunos de los familiares y con las autoridades para que la situación en la que se encuentren sea la adecuada y no tenga ningún problema o requerimiento mientras dure este procedimiento”, explicó la autoridad. Remarcó que la empresa de cruceros tiene una responsabilidad al verificar los documentos para ingreso a cualquier territorio. Según Pérez, la empresa indicó que se hará cargo de los gastos de los bolivianos e incluso, en caso de ser necesario, del trasporte aéreo hasta Bolivia. “La empresa ya se lo ha comentado a nuestro Consulado, se va a hacer cargo de los gastos que se requieran para tener a los ciudadanos en una situación adecuada, pero al mismo tiempo si es necesario hacer el transporte a Bolivia, que en este caso va a requerir una vía aérea”, explicó. Sin embargo, señaló que el trámite de “deportación o inadmisión”, según legislación española, podría demorar por las revisiones, la emisión de resoluciones y encontrar una línea aérea con los pasajes disponibles. “Lo importante, y lo que nos corresponde como Cancillería, es velar por el bienestar de los bolivianos, que no les falte nada, mientras dure esto y por su puesto velar por el respeto a sus derechos humanos”, enfatizó.