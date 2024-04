NASA estudia objeto que cayó del cielo y atravesó 2 pisos de una casa en EE.UU.







04/04/2024 - 12:38:24



DW.- La NASA informó que está analizando un objeto que cayó del cielo y se estrelló contra la casa de un hombre en Florida, Estados Unidos, que podría tratarse de un trozo de escombros desechado desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Alejandro Otero, de Naples, estado de Florida, publicó en X que el objeto "atravesó el techo y dos pisos" de su casa, y que por poco impacta a su hijo, en la tarde del 8 de marzo.

El hombre cree que se trató de un trozo de una plataforma de carga con baterías viejas que los equipos de la NASA en la Tierra liberaron desde la estación orbital en 2021.

Según las previsiones oficiales, esos restos se quemarían sin causar daño sobre la atmósfera terrestre el 8 de marzo.

La noticia la reportó por primera vez el medio local winknews.com el 15 de marzo.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I�ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV