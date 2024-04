Mike Tyson dice que está muerto de miedo antes de su combate con el youtuber Jake Paul





04/04/2024 - 11:24:46

El excampeón de los pesos pesados Mike Tyson en una entrevista con Fox News, este martes, reconoció que está "muerto de miedo" antes de su combate contra el famoso 'youtuber' y boxeador Jake Paul, el próximo 20 de julio. "Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea raro. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, la hago", afirmó 'Iron Mike'. "Siempre creí que la adversidad y el nerviosismo me catapultaron al éxito. Si no tuviera estos sentimientos, no iría a esta pelea. Debo tener estos sentimientos para pelear", confesó Tyson. Fire�s in the house#PaulTyson pic.twitter.com/zAXIUNyxEU — Mike Tyson (@MikeTyson) March 16, 2024 No obstante, "a medida que la pelea se acerca, me pongo menos nervioso, porque es la realidad. Y en realidad, soy invencible", aseveró. En referencia a su contrincante, de 27 años, Tyson indicó que Paul ha recorrido "un largo camino desde YouTubing". "Vi un YouTube de él a los 16 años haciendo bailes raros. Ese no es el tipo con el que voy a pelear", afirmó. "Este tipo vendrá, intentará lastimarme, a lo que estoy acostumbrado, y estará muy equivocado", advirtió. El evento, que se celebrará en el AT&T Stadium de Texas, será retransmitido en directo para los subscriptores de Netflix.