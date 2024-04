Matrix volverá con una quinta entrega: Se desconoce quiénes serán los protagonistas





04/04/2024 - 11:12:40

Infobae.- Warner Bros. ha confirmado el desarrollo de una quinta entrega de “The Matrix”, marcando un nuevo capítulo en la famosa saga de ciencia ficción. En una movida sorprendente, la dirección de la película estará a cargo de Drew Goddard, conocido por su trabajo en “The Martian”, quien además se encargará del guion y la producción junto a Sarah Esberg, su socia en Goddard Textiles. Este será el primer filme de la saga sin Lana o Lily Wachowski en la dirección. No obstante, Lana, quien dirigió la más reciente entrega “The Matrix Resurrections” de 2021, se unirá al proyecto como productora ejecutiva. Aún no se ha revelado información específica sobre el argumento ni sobre el regreso de los actores principales de las entregas anteriores. “The Matrix” ha contado en sus cuatro películas anteriores con actores como Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los roles de Neo y Trinity, respectivamente, mientras que figuras como Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris y Priyanka Chopra Jonas se sumaron en “Resurrections”.

Jesse Ehrman, presidente de producción de Warner Bros. Motion Pictures, expresó su entusiasmo por la nueva dirección que tomará la saga, subrayando el compromiso de continuar el legado de Lana y Lilly Wachowski, quienes concibieron el mundo de “The Matrix” hace más de dos décadas. Ehrman destacó que la propuesta de Goddard promete honrar la visión original de las hermanas Wachowski al tiempo que aporta una perspectiva única, enriqueciendo así el universo de “The Matrix”. “Drew llegó a Warner Bros. con una nueva idea que todos creemos que sería una forma increíble de continuar el mundo de Matrix, tanto honrando lo que Lana y Lilly comenzaron hace más de 25 años como ofreciendo una perspectiva única basada en su propio amor por la serie y los personajes. Todo el equipo de Warner Bros. Discovery está encantado de que Drew haga esta nueva película de ‘Matrix’, añadiendo su visión al canon cinematográfico que los Wachowski han pasado un cuarto de siglo construyendo aquí en el estudio”, declaró textualmente Ehrman en un comunicado. Drew Goddard, cuya trayectoria incluye créditos en películas como “Cloverfield” y “World War Z”, así como en la dirección de “The Cabin in the Woods” y “Bad Times at the El Royale”, ha expresado su profunda admiración por “The Matrix”, describiéndola como una influencia transformadora tanto para el cine como para su vida personal.

La película original de “The Matrix”, lanzada en 1999, es celebrada como una de las más influyentes en el género de ciencia ficción, dando origen a tres secuelas que continuaron explorando su complejo universo. Sin embargo, “The Matrix Resurrections”, la cuarta película estrenada tras 18 años de la anterior entrega y la primera dirigida en solitario por Lana Wachowski, enfrentó desafíos en taquilla, acumulando solo 159 millones a nivel mundial frente a un presupuesto de 190 millones. Este resultado se vio afectado en parte porque, al igual que todos los estrenos de Warner Bros. en 2021, estuvo disponible en HBO Max sin costo adicional. Con este nuevo proyecto, Warner Bros. apuesta por revitalizar la franquicia, manteniendo vivas las temáticas y la innovación que han caracterizado a “The Matrix” desde su inicio.