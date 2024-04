69 bolivianos abordaron un crucero y en España detectaron que sus visados eran falsos, serán deportados





04/04/2024 - 09:37:13

En lo que consideran un hecho inexplicable, 69 bolivianos abordaron en Brasil un crucero que los llevaría por varios países, siendo españa el primero de la travesía. Sin embargo, en Barcelona las autoridades identificaron que los visados que presentaban eran falsos. Es así que los bolivianos que viajaban con visado falso en un crucero de MSC desembarcaron este jueves en una zona de tránsito del puerto de Barcelona (España), donde se les denegó el acceso a territorio español y se iniciaron trámites de extranjería que pueden acabar en deportación, de forma que el barco turístico ya puede continuar su ruta. La Delegación del Gobierno de España en Cataluña informó de que trabajó en coordinación con la Policía española y MSC Cruceros para facilitar que los 69 bolivianos que viajaban en un crucero procedente de Brasil hayan podido desembarcar a las 09:30 hora local (08:30 GMT). El acuerdo, alcanzado el miércoles en una reunión por videoconferencia entre el delegado del Gobierno español en esta región, Carlos Prieto, y el presidente ejecutivo de MSC cruceros, Pier Francesco Vago, prevé que tengan ahora un espacio adecuado para realizar los trámites de extranjería por la vía de urgencia, avituallamiento, comida y asistencia sanitaria si fuese preciso. MSC puso a disposición un segundo barco, que desplazó desde Livorno (Italia) y que se calcula que atraque en el puerto barcelonés hacia las 13:00 hora local (12:00 GMT), en el que se prevé que embarque este grupo para que tengan un espacio donde quedarse mientras se culminan los trámites. El crucero MSC Armonía en que viajaban ya puede proseguir su ruta prevista por el Mediterráneo, con destino final en Croacia. El cónsul de Bolivia en Barcelona, Martín Bazurco, explicó a EFE que los 69 bolivianos están en una zona de la Terminal C del puerto manteniendo entrevistas personales con la Policía para esclarecer lo sucedido y llevar a cabo los trámites pertinentes conforme a la ley española de extranjería. El buque llegó el martes a Barcelona, destino final de estos pasajeros bolivianos, pero no de todo el pasaje, unas 1.500 personas que inicialmente debían partir hacia la isla francesa Córcega, la siguiente parada del trayecto, el mismo día. Pasajeros que habían embarcado en Barcelona o previamente en Málaga (España) para hacer la ruta del Mediterráneo se han quejado de la afectación que ha tenido en sus planes el haber perdido más de un día. La Asociación Española de Consumidores ha asegurado en un comunicado que contactará con MSC Cruceros para analizar la situación y determinar posibles vías de compensación por este tiempo perdido. "Desde nuestra organización no entendemos cómo se ha permitido ese embarque con la documentación irregular sin que la comprobación les denegase inmediatamente el embarque en el lugar de partida en Brasil", critica. MSC Cruceros alega que en el inicio del viaje estos bolivianos "parecía que tuvieran documentación apropiada en su embarque en Brasil", pero al llegar a territorio español la Policía comprobó que viajaban con visados falsos. Familiares de los viajeros sin visados válidos, que les esperaban en el puerto de Barcelona, aseguran que han sido víctimas de un engaño cuando contrataron el viaje. Bolivia es uno de los pocos países de América Latina cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en espacio Schengen.