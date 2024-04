¿Cuánto gas tiene Bolivia?: Ministro dice que en gestiones pasadas se inflaron las cifras de reservas





04/04/2024 - 08:35:04

Los Tiempos.- El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, manifestó que, en gestiones pasadas, se “inflaron” los datos sobre las reservas de gas, por lo cual “algunas personas” deben dar explicaciones. Sin embargo, eludió informar sobre el actual nivel de éstas, reporte que por ley debía publicarse el mes pasado. “YPFB hoy por hoy está realizando un proceso de investigación no sólo de la gestión pasada, sino de lo que fue el inicio de ésta (...), de lo que se inflaron las reservas. No se olviden que pasar de 70 TCF, luego decir que en 2006 teníamos como 9 TCF. Creo que alguien debe dar la explicación”, manifestó Molina, en contacto con la prensa. Sus declaraciones se dan a raíz de que el expresidente y líder del partido de oposición CC, Carlos Mesa, propuso iniciar un juicio al Gobierno por ocultar datos sobre el nivel de las reservas e incumplir la Ley 3740, que establece que hasta el 31 de marzo de cada año se debe publicar información acerca del nivel de las reservas de hidrocarburos. Ayer, el ministro Molina evitó informar a la prensa sobre las actuales reservas de gas natural que tiene el país, huyendo de las preguntas de los periodistas que lo esperaban en puertas de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, donde se presentó para rendir un informe sobre el litio. El diputado Alejandro Reyes, que recientemente pidió la renuncia del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, por incumplir la norma y no certificar las reservas, se presentó en la comisión para pedir una explicación oficial, pero aseguró que el ministro “se estaba escondiendo”. “Está oculto detrás de una puerta. Claramente no quiere responder, claramente el Gobierno está ocultando algo fundamental en la economía y la política hidrocarburífera. La certificación en las reservas de gas que nos va a permitir mantener contratos y buscar mercados, sin eso damos por desahuciado el sector”, aseveró Reyes. El legislador añadió que ya se conoció la intención de Brasil de comprar gas de Argentina, a través de gasoductos bolivianos. “Es la evidencia más clara de la política hidrocarburífera fracasada y negligente de 15 años de Gobierno. Pasaremos de ser una Arabia Saudita en Latinoamérica a importadores de gas”, dijo y anticipó la posibilidad de presentar una demanda por el delito de incumplimiento de deberes ante el Ministerio Público. Al respecto, analistas y expertos en hidrocarburos señalaron que el ministro Molina tiene razón al señalar que en el pasado se inflaron las reservas con fines electoralistas. Sin embargo, indicaron que las que se tenían y que probablemente no pasaban de 18 TCF han sido gastadas y no repuestas durante el Gobierno del MAS. El ministro de Hidrocarburos y Energías reconoció que la falta de inversiones en exploración menguó las reservas y la producción de gas. Pero resaltó que actualmente se cuentan con más de 40 proyectos de exploración para revertir la línea declinante.