Lanchipa: El caso fraude electoral ha sido cerrado





03/04/2024 - 20:43:46

Erbol.- Cuando ha resurgido la polémica sobre si hubo fraude electoral en 2019, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, reafirmó este miércoles que el caso ha sido cerrado en el Ministerio Público y no caben más comentarios al respecto. La autoridad del Ministerio Público respondió ante las consultas por el caso fraude y la reciente imputación al ingeniero Édgar Villegas, uno de los que denunció presuntas irregularidades el cómputo electoral de 2019. Lanchipa recordó que se ha realizado un informe pericial, el cual "ha señalado categóricamente que no hubo y en ningún momento vulneración a la seguridad y mucho menos manipulación informática" en esas elecciones. "De tal manera que este caso ha sido cerrado en su oportunidad, y ya no corresponde ningún otro comentario sobre esa decisión fiscal de cerrar el tema denominado fraude electoral", afirmó Lanchipa. El Fiscal General se refirió al informe de del "Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE" de la Fundación General de la Universidad de Salamanca - España, el cual negó la existencia de una manipulación informática en las elecciones de 2019. En base a ese estudio, el Ministerio Público sobreseyó a los imputados de fraude electoral y cerró el caso. Respecto al caso de Villegas, el Fiscal General explicó que se ha iniciado la investigación para esclarecer la veracidad de la denuncia por el delito de instigación pública a delinquir. El ingeniero Villegas ya se ha declarado perseguido político, porque considera que sólo mostró datos que el propio Órgano Electoral había publicado, además de que la OEA también verificó manipulación dolosa en esas elecciones.