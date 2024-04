Taylor Swift es declarada oficialmente multimillonaria





03/04/2024 - 19:48:40

Taylor Swift fue nombrada como multimillonaria por la revista Forbes este abril de 2024, a menos de dos décadas después de que hiciera su debut en la industria musical en 2006. La cantante tuvo un 2023 lleno de éxitos, que incluyó una remunerada gira con su The Eras Tour y ser nombrada como Persona del Año por la revista Time, pero también ha tomado varias decisiones comerciales durante los últimos años para asegurar su fortuna. Taylor Swift cuenta con un patrimonio neto de 1.100 millones de dólares a sus 34 años de edad y un catálogo musical valorado en 400 millones de dólares.

Taylor Swift firmó con Universal Music Group en 2018 después de comenzar su carrera con Big Machine Records, desde entonces ha lanzado álbumes “Taylor's Version” para Fearless, Speak Now, Red y 1989. Además, podría lanzar la versión de Reputation este 2024. También ha tenido éxito con Lover (2019), Folklore (2020), Evermore (2020) y Midnights (2022), con Universal. Recientemente anunció que lanzará The Tortured Poets Department, el 19 de abril de 2024. Desde de 2019, ha ganado 400 millones de dólares con su catálogo de música, informó Bloomberg. Según Variety, acumuló un total de 26,1 mil millones de reproducciones el año pasado. Pero existen otros servicios de streaming como Apple Music, YouTube Music y Amazon Music, lo que eleva el total de reproducciones.

Ventas récord Según Bloomberg, Taylor Swift ha ganado 80 millones de dólares con sus regalías musicales. Sus canciones han aparecido en series como Grey's Anatomy y The Summer I Turned Pretty, y películas como Cincuenta sombras más oscuras y Los Juegos del Hambre, así como en varios comerciales. La gira The Eras Tour se convirtió en la más taquillera realizada por cualquier músico de todos los tiempos, ganando más de mil millones de dólares. En diciembre de 2023, Swift vendió alrededor de 4,3 millones de entradas a un precio promedio de 238 dólares. Bloomberg informó en octubre de 2023 que la cantante recaudó más de 700 millones de dólares en venta de entradas y 225 millones de dólares en productos de la gira, lo que le generó 370 millones de dólares de ganancias.

Bienes raíces El cantante posee cinco casas en todo Estados Unidos, por un total aproximado de 150 millones de dólares. Según el Wall Street Journal, la primera inversión de Swift fue un ático de 3240 pies cuadrados en Music Row de Nashville en el condominio Adelicia por 1,9 millones de dólares, que compró a los 19 años. En 2011 compró una propiedad más grande en Nashville. Un año después compró una casa de siete habitaciones en Hyannis Port, Massachusetts, y también compró una casa en Rhode Island. A pesar de todas sus casas, la cantante pasa la mayor parte de su tiempo en Nueva York donde posee varias propiedades. En 2011, Swift compró una casa de cuatro habitaciones en Beverly Hills, California.