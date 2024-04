Lucero Mijares pone un alto a comparaciones con Angela Aguilar





03/04/2024 - 19:09:52

Desde hace varios años, cuando empezaron sus respectivas carreras, Lucerito Mijares y Ángela Aguilar han sido comparadas en varias ocasiones. Y es que hay quienes encuentran algunas similitudes entre ambas artistas: las dos son hijas de importantes estrellas de la música, tienen casi la misma edad y ambas han deslumbrado con su voz a la hora de cantar. Sin embargo, en una reciente entrevista para el canal de YouTube Qué Buen Chisme, Lucerito Mijares declaró que está harta de las comparaciones que se hacen entre ella y su colega Ángela Aguilar y desaprobó que algunos medios de comunicación quieren enemistar a las mujeres.

“Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad”, expresó Lucerito, quien dejó en claro que ni siquiera conoce personalmente a la hija de Pepe Aguilar, y que por el contrario, siente una profunda admiración hacia ella. “Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto. Hay que apoyarnos unas a otras”. “Yo también la admiro muchísimo, también ya estoy harta de que los medios estén inventado esta rivalidad. Yo no la conozco. Hay que darle duro a nuestras compañeras, apoyarlas mucho. Yo la amo, ya para siempre, ojalá la pueda conocer muy pronto”, agregó.

Ángela Aguilar también se ha pronunciado sobre las constantes comparaciones con otras jóvenes artistas, entre ellas, Lucerito Mijares, y dijo que de nada sirve que los medios de comunicación rivalicen a las mujeres. “A mí lo que más me choca, lo que más me da coraje es que los medios quieren poner a las mujeres en rivalidades, quieren sacar notas negativas hacía ellas”, declaró Ángela, quien señaló este tipo de comentarios como “babosadas”. “Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque (Lucerito), he visto que canta increíble, veo que ha seguido los pasos de sus papás que yo admiro muchísimo. Les gusta inventar las cosas, yo ni siquiera la he conocido”, agregó. Anteriormente, la hija de Lucero y Mijares dijo que estaría abierta a la posibilidad de hacer una colaboración musical con la hija de Pepe Aguilar: "Claro, por supuesto. Yo feliz".