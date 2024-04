Victoria Beckham dice NO al rencuentro de las Spice Girls





03/04/2024 - 18:58:44

Los fans de las Spice Girls no pierden la esperanza de ver reunidas y actuando en vivo a las cinco integrantes originales en un futuro no muy lejano. La culpable de que este sueño imposible siga vivo es, en gran parte, Mel B, que cada cierto tiempo hace promesas que no llegan a cumplirse acerca de un reencuentro con Victoria Beckham incluida. La última vez fue hace unos días en el programa de Jennifer Hudson, donde aseguró que estaban trabajando en algo nuevo "las cinco juntas" con motivo del 30 aniversario del grupo. Y Victoria aclaró que ella no está interesada en formar parte de ese proyecto. "Tenemos un grupo para mandarnos mensajes. Hablo con todas las chicas. Sería estupendo que hiciéramos algo para celebrarlo, una cena o una comida, y recordar viejos tiempos. Pero sí, no será más que eso", aseguró en entrevista a Radio France.

Victoria se ha cansado de repetir que no hay dinero suficiente en el mundo para conseguir que se suba de nuevo a los escenario. La última vez que lo hizo fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, y sólo porque se trataba de una ocasión histórica que reunió a los mayores iconos de la música británica, así que su ausencia en la actuación de las Spice Girls habría supuesto toda una decepción para el público. Además de esa excepción para sus fans, su etapa como estrella del pop ha quedado definitivamente atrás, y el único lugar donde canta ahora es en el karaoke. En parte se debe a que quedó traumatizada por las críticas que recibió durante años debido a sus habilidades como cantante; una de sus propias compañeras llegó a asegurar que le apagaban el micrófono cuando actuaban en vivo. Ella se siente muy orgullosa del legado de la banda femenina, que marcó un antes y un después en la industria discográfica con su mensaje de 'girl power', pero ahora prefiere seguir empoderando a sus fans a través de su trabajo como diseñadora. "Ha habido muchos rumores sobre giras y actuaciones, pero

". "Pero me encantaría celebrarlo con las chicas de otra manera, solas ellas y yo".